Les banquiers s'intéressent à la réponse de la cenbank à la chute des primes sur la roupie indienne

Les primes sur la roupie indienne devraient continuer à baisser, grâce à l'augmentation des rendements américains, à moins que la Reserve Bank of India n'intervienne et n'organise des swaps d'achat et de vente, ont déclaré trois banquiers.

Le rendement implicite de la prime à terme dollar/rupee à un an a chuté à 1,73 % mardi. Le rendement, qui a atteint un minimum de 1,60 % l'année dernière, a baissé de plus de 50 points de base en mai.

"Ce mouvement est principalement dû aux taux américains des deux dernières semaines", a déclaré Ashutosh Tikekar, responsable des marchés mondiaux chez BNP Paribas India.

"Nous pourrions assister à une réaction spontanée à 1,6 % sur le 1 an si nous observons une nouvelle hausse (des rendements américains à court terme).

La faiblesse des primes décourage les exportateurs de couvrir leurs futures recettes en devises, ce qui réduit l'offre de dollars, tout en incitant les importateurs à se couvrir, ce qui entraîne une hausse de la demande de dollars.

Cela complique la tâche de la RBI, qui doit gérer le taux de change de la roupie, a déclaré un trader senior d'une banque du secteur privé, qui n'a pas voulu être nommé parce qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias.

La semaine dernière, la roupie est tombée à 82,85, à environ 0,6 % de son niveau le plus bas.

"La RBI ne permettra pas que les primes restent déprimées, même si les différentiels de taux d'intérêt le justifient", a déclaré un trader propriétaire d'une autre banque, qui n'a pas voulu être nommé en raison de politiques internes.

"De mon point de vue, l'intervention de la RBI est le seul moyen d'augmenter les primes.

La RBI peut faire grimper les primes en organisant des swaps vente/achat USD/INR. L'année dernière, lorsque la prime à 1 an avait baissé à 1,60 %, la banque centrale avait procédé à ces swaps de manière agressive via les banques du secteur public, selon plusieurs traders.

M. Tikekar de BNP estime que l'intervention de la RBI dans les swaps dépendra d'autres facteurs que le niveau des primes à terme.

"La RBI a utilisé les contrats de change à terme pour la stérilisation et la gestion des liquidités et elle continuera à être guidée par le même principe plutôt que de cibler uniquement les niveaux des contrats à terme", a déclaré M. Tikekar.

Les rendements américains à échéance rapprochée ont augmenté suite à la prise en compte par les investisseurs d'une probabilité plus élevée d'une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine et d'une réévaluation de la probabilité d'une baisse des taux cette année. La probabilité d'une hausse des taux la semaine prochaine est passée à 2 sur 3.

Le rendement des obligations américaines à un an avoisine les 5,30 %, son niveau le plus élevé depuis 2001. Par ailleurs, le rendement des bons du Trésor indien à 364 jours est proche de 6,90 %.