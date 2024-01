L'envolée des bénéfices et les versements records aux actionnaires des banques européennes seront mis à l'épreuve cette semaine, lorsque les investisseurs évalueront la rapidité avec laquelle la hausse des taux d'intérêt s'estompe, et si la faiblesse des perspectives économiques rendra la situation plus difficile.

La banque espagnole BBVA publie ses résultats du quatrième trimestre mardi, Santander mercredi, Deutsche Bank et BNP Paribas jeudi et UniCredit le lundi suivant. D'autres banques de la zone euro et la banque suisse UBS suivront.

L'indice STOXX Europe 600 des banques a atteint son plus haut niveau depuis la mi-2018 ce mois-ci, propulsé par une reprise de la rentabilité grâce à des taux plus élevés, des paiements record aux actionnaires et un faible provisionnement pour les créances douteuses.

Pourtant, alors que les dirigeants des banques se réjouissent de la bonne conjoncture, les investisseurs craignent que le vent ne soit en train de tourner.

PASSÉ LE PIC

Les banques de détail, qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la différence entre les revenus des prêts et le coût des dépôts, sont celles qui ont le plus bénéficié de la hausse des taux, mais les banques plus importantes et diversifiées, telles que Deutsche et BNP Paribas, ont également enregistré des bénéfices.

Les investisseurs semblent toutefois inquiets, car la semaine dernière, une légère baisse du revenu net d'intérêts (RNI) du quatrième trimestre de la banque espagnole Bankinter a provoqué une chute de 6 % du cours de son action et a entraîné les actions de ses rivales dans sa chute.

Les analystes de JP Morgan préviennent que la baisse des taux entraînera un "cycle de dégradation" dans le secteur. Après un bond estimé à 22 % des revenus nets d'intérêts (RNI) en 2023, la banque s'attend à ce que les prêteurs européens affichent une croissance limitée des RNI cette année et une croissance nulle des bénéfices.

UniCredit devrait projeter une baisse de 4 % du RNI pour 2024 selon les prévisions du consensus, ont déclaré les analystes de Jefferies, bien qu'ils s'attendent à ce que la banque dépasse les attentes. Elle dispose d'un capital excédentaire - d'une valeur de 10 milliards d'euros (10,9 milliards de dollars) - dont elle doit décider de l'utilisation.

Les analystes suivront également de près les résultats de BNP Paribas et ce que la direction décidera de faire avec le capital excédentaire qu'elle possède encore suite à la vente de Bank of the West.

PAS SI MAL

Tout le monde ne pense pas que la baisse des marges soit si préoccupante.

Selon Sebastiano Pirro, directeur des investissements chez Algebris Investments, qui détient des actions dans les banques, le taux moyen des prêts interbancaires européens devrait être plus élevé en 2024 qu'en 2023 et les revenus d'intérêts ne seront que "légèrement en baisse".

"Pour les banques européennes, il s'agit d'un point d'inflexion de dix ans", a-t-il déclaré, faisant référence à une décennie de taux négatifs dans la zone euro qui ont détruit la rentabilité des banques.

"Aujourd'hui, les banques gagnent plus d'argent qu'elles ne peuvent en distribuer et les ratios de capital augmentent", a-t-il ajouté.

Parmi les autres banques, Santander et BBVA devraient annoncer un bénéfice net et un NII plus élevés qu'en 2022, grâce à leurs activités en Espagne et en Amérique latine.

Chez Deutsche Bank, la situation est moins rose. Les analystes s'attendent à un bénéfice net attribuable aux actionnaires d'environ 700 millions d'euros au quatrième trimestre, contre 1,8 milliard d'euros en 2022. Il s'agirait néanmoins du 14e bénéfice trimestriel consécutif après des années de pertes.

DES PRÊTS PLUS FAIBLES

Les investisseurs surveilleront également de près la détérioration de la qualité des prêts sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt.

L'augmentation des coûts d'emprunt n'a pas encore gonflé le portefeuille de prêts non productifs des banques, le seul véritable stress se situant dans l'immobilier commercial, principalement en Suède et en Allemagne.

M. Pirro, d'Algebris, a déclaré que l'assainissement des prêts non productifs au cours des dernières années avait été si important dans le sud de l'Europe, et la demande de nouveaux prêts si faible, que les prêts non productifs resteront peu nombreux.

Néanmoins, les faibles prévisions de croissance économique vont freiner la demande de prêts dans l'ensemble de l'Union, et les dirigeants restent prudents.

Manfred Knof, PDG de la Commerzbank, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'il s'attendait à une nouvelle année de stagnation.

Il n'y a pas de signe d'une vague de défaillances, mais "les entreprises sont réticentes à investir". Le retard d'investissement dans l'économie allemande s'accroît chaque jour, nous le remarquons déjà".

BANQUE D'INVESTISSEMENT

Les cinq grandes banques de Wall Street ont annoncé pour le quatrième trimestre des baisses de 20 % et 17 %, respectivement, des revenus de la banque de trading et de la banque d'investissement, même si les baisses sur l'ensemble de l'année ont été beaucoup plus faibles, selon les calculs de Barclays.

Les analystes voudront voir comment la Deutsche Bank, BNP Paribas et UBS, qui ont d'importantes activités de banque d'investissement, s'en sortent.

Les analystes de Barclays estiment que les chiffres du quatrième trimestre en Europe seront similaires à ceux du troisième trimestre, la gestion de patrimoine se maintenant et les revenus des marchés de capitaux augmentant légèrement, tandis que les honoraires de conseil sont en baisse.

DISCUSSION SUR LES FUSIONS

Le débat sur la consolidation des banques européennes, longtemps retardée, a refait surface ce mois-ci, bien qu'il ait été rapidement repoussé.

Les PDG de la Deutsche Bank et de la Commerzbank ont jeté un froid sur la perspective d'un rapprochement en Allemagne. En Italie, le patron d'UniCredit, Andrea Orcel, a rejeté les spéculations sur l'achat d'actions d'un rival plus petit.

Mais comme les banques disposent de plus de liquidités qu'elles n'en ont jamais eu depuis des années, attendez-vous à ce que les dirigeants expliquent comment les fusions et acquisitions - au bon prix et au bon moment - restent possibles. (1 dollar = 0,9208 euro)