Les investisseurs américains achètent des biens immobiliers commerciaux à Londres au rythme le plus rapide depuis huit ans, selon les données compilées par la branche immobilière de BNP Paribas, attirés par les signes d'une reprise du marché britannique plus rapide que celle du marché américain, plus durement touché.

La valeur et les ventes de l'immobilier commercial ont chuté dans le monde entier ces dernières années, y compris en Grande-Bretagne, en raison de la flambée des coûts d'emprunt et de l'épuisement des bureaux après la pandémie, qui ont érodé les investissements. Les taux d'inoccupation ont grimpé en flèche, surtout aux États-Unis.

L'intérêt des investisseurs américains pour la Grande-Bretagne augmente, aidé par des "fondamentaux de la location" plus attrayants et un dollar plus fort par rapport à la livre, a déclaré BNP Paribas Real Estate.

Les marchés immobiliers américains restent embourbés dans les inquiétudes concernant les taux d'intérêt, le ralentissement du retour au bureau et l'incertitude politique avant l'élection américaine, a-t-il ajouté.

Les investisseurs basés aux États-Unis ont dépensé 1,9 milliard de livres (2,4 milliards de dollars) dans l'immobilier commercial londonien en janvier-mars, soit six fois plus que l'année précédente et le montant le plus élevé depuis le dernier trimestre 2015, selon les données.

"Cette hausse positive dans ce nouveau cycle nous indique que les capitaux américains sont fermement de retour sur le marché", a déclaré Fergus Keane, responsable des marchés de capitaux du centre de Londres chez BNP Paribas Real Estate.

Parmi les transactions les plus en vue, citons l'achat par MCR Hotels, pour 275 millions de livres, de la BT Tower dans le centre de Londres, l'ancienne tour de télécommunications devant être convertie en hôtel de luxe, et l'acquisition par Elliott Management et Oval Real Estate, pour 300 millions de livres, d'un portefeuille à usage mixte dans le West End de la capitale.

En Grande-Bretagne, les investisseurs américains ont dépensé 3,1 milliards de livres dans l'immobilier au cours du trimestre, soit une hausse de deux tiers par rapport à 2023 et la plus importante depuis le début de 2022, selon BNPP.

Les tensions politiques intérieures américaines ont "certainement joué un rôle" dans la reprise des investissements, a ajouté M. Keane.

La Grande-Bretagne est sur le point d'être le plus grand bénéficiaire des investissements américains dans l'immobilier à l'étranger, avec 13 milliards de dollars en attente d'être déployés, contre 10 milliards de dollars en 2023, selon une étude distincte de Knight Frank couvrant 19 marchés majeurs.

(1 dollar = 0,7957 livre)