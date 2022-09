Les grandes banques vont engranger des bénéfices records grâce aux matières premières cette année

Des banques telles que Goldman Sachs, Citi et Macquarie ont bénéficié de la volatilité massive et de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement sur les marchés des matières premières qui ont commencé en 2020 et se sont accrues cette année avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La flambée des prix des matières premières a poussé l'inflation à des sommets de plusieurs décennies, étouffé l'économie mondiale et créé une crise du coût de la vie dans de nombreux pays.

Mais la volatilité des marchés signifie que les banques peuvent gagner plus d'argent en négociant des matières premières et en proposant des financements, des couvertures de risques et d'autres services à des clients allant des négociants et des fonds aux services publics et aux compagnies aériennes.

"Les bureaux de négociation de matières premières ont bénéficié de la volatilité sans précédent", a déclaré Michael Turner chez Coalition.

Vali Analytics, une autre société qui suit les bénéfices des banques, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les banques d'investissement réalisent des bénéfices nets de 18 milliards de dollars dans les matières premières cette année.

D'autres ont également encaissé, avec des négociants en matières premières tels que Glencore et Trafigura et des sociétés d'énergie dotées de branches commerciales telles que BP, qui ont déclaré des bénéfices exceptionnels. [nL1N2XW24N ]

Avant la pandémie, les jours de gloire des grandes banques dans les matières premières semblaient être derrière elles.

Pendant la crise financière de 2008-09, les banques d'investissement gagnaient environ 16 milliards de dollars par an, selon Vali. Les banques contrôlaient les navires, les entrepôts et les infrastructures qui déplaçaient et stockaient les marchandises et pouvaient gagner de l'argent en spéculant sur les mouvements de prix.

Mais le durcissement de la réglementation dans les années 2010 les a obligées à réduire leur taille et à interdire la spéculation en interne, et en 2017, les bénéfices nets s'étaient réduits à 4,6 milliards de dollars, selon les données de la Coalition.

À partir de 2020, les bénéfices ont bondi. La plupart des prix des matières premières ont plongé lorsque le coronavirus a frappé, puis se sont redressés. Les perturbations de l'offre ont permis aux entreprises capables d'accéder aux matériaux et de commercer entre les marchés de réaliser d'énormes bénéfices.

Lorsque la Russie, un important producteur de matières premières, a envahi l'Ukraine en février, les prix ont grimpé en flèche. L'économie mondiale s'est ensuite orientée vers la récession et les prix de la plupart d'entre elles se sont effondrés, bien que le gaz naturel continue de flamber.

Au cours des six premiers mois de 2022, les banques d'investissement ont gagné 6,6 milliards de dollars sur les marchés du pétrole et du gaz, soit presque le même montant qu'en 2021, selon les données de la Coalition.

Dans les métaux, elles ont gagné 3,1 milliards de dollars en janvier-juin, contre 4,6 milliards de dollars pour toute l'année 2021. Sur les marchés agricoles, elles ont gagné 600 millions de dollars, soit le double des 300 millions de dollars qu'elles ont gagnés en 2021.

Parmi les autres grandes banques spécialisées dans le négoce des matières premières figurent JPMorgan, Bank of America, BNP Paribas et Morgan Stanley.