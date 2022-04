Les métiers de la banque : développer les moyens de paiement de demain avec IT Payment Services

IT Payment Services doit ainsi répondre à de nouveaux enjeux, de l'instantanéité des paiements au renforcement du "selfcare" pour les entreprises, avec une exigence toujours plus forte sur la sécurité de nos paiements et la lutte contre la fraude, à l'échelle du groupe BNP Paribas.

Les équipes d'IT Payment Services regroupent des femmes et des hommes engagés issus d'horizons variés et aux profils multiples. La promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion est un engagement fort du Groupe, qui se traduit, sur le périmètre IT, par le souhait d'avoir 37% de femmes d'ici 2025.

Découvrez l'univers d'IT Payment Services avec Dominique Fleury, Head of IT Payment Services IT GROUP Central