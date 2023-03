Les valeurs du jour à Paris - Modeste reprise du secteur bancaire en dépit de l'aide de la BNS à Credit Suisse

Le rebond des banques françaises reste limité au regard de leur chute de mercredi. BNP Paribas gagne 1,71% à 52,92 euros, Crédit Agricole 1,06% à 10,33 euros et Société Générale 0,49% à 21,60 euros dans le sillage de Credit Suisse qui bondit de 23% après avoir vu près d'un quart de sa capitalisation s'envoler hier. Mercredi, Société Générale a perdu plus de 12%, BNP Paribas plus de 10% et Crédit Agricole plus de 5%. Toujours importants pour le secteur, les taux longs rebondissent nettement aujourd'hui sur fond de regain d'appétence pour le risque.



La chute boursière de Credit Suisse a créé un choc particulièrement important car elle fait partie des 30 banques désignées comme systémiques au niveau mondial.



La banque suisse a obtenu hier soir le soutien des autorités suisses et va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse.



Accumulant les déboires depuis plusieurs années et en pleine restructuration, Credit Suisse a dévissé car la Saudi National Bank, son premier actionnaire avec 9,88% du capital, n'envisage pas d'engager plus d'argent pour la soutenir, selon une interview du président de la banque saoudienne à Bloomberg.



Ces derniers jours, la faillite de plusieurs banques aux Etats-Unis, dont la Silicon Valley Bank coulée par un " bank run ", avaient alimenté les craintes de contagion dans le secteur. En Europe, les inquiétudes des investisseurs se focalisaient sur Credit Suisse du fait de ses difficultés, dont d'importantes fuites de capitaux.



Credit Suisse " satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance systémique ", ont indiqué les autorités suisses. " En cas de besoin, la BNS mettra des liquidités à la disposition de Credit Suisse ", précise leur communiqué.



Selon les analystes, ces mesures font gagner du temps à la banque suisse, mais celle-ci va devoir mettre en place une restructuration plus radicale. En dernier ressort, Credit Suisse pourrait se rapprocher d'UBS.