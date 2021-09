Les valorisations relatives des actions asiatiques par rapport à leurs homologues mondiales sont au plus bas depuis 14 mois

Les valorisations relatives des actions asiatiques par rapport à celles de leurs homologues mondiaux sont à leur plus bas niveau depuis près de 14 mois, selon des données, après leur performance médiocre due aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance et la propagation de la variante Delta du coronavirus cette année.

Selon les données de Refinitiv, le ratio C/B à 12 mois de l'indice MSCI Asie-Pacifique s'est établi à 14,9, contre 18,46 pour le MSCI World. Cette décote de près de 20 % est la plus élevée depuis 14 mois, selon les données.

L'indice MSCI Asie-Pacifique n'a progressé que de 3,37 % cette année, contre 19,7 % pour le MSCI États-Unis et 12,9 % pour le MSCI Europe.

L'indice Asie-Pacifique a toutefois gagné 4,4 % au cours des deux dernières semaines, en raison de l'espoir croissant que la Réserve fédérale américaine retardera probablement le début de la réduction progressive de ses achats d'actifs et maintiendra sa politique monétaire expansive à court terme.

"Les actions américaines ont connu un parcours incroyable jusqu'à présent, conduisant à une prime de près de 35 % par rapport aux actions asiatiques, supérieure à la décote moyenne des 20 dernières années", a déclaré Sean Taylor, responsable des investissements pour l'APAC chez DWS.

"Nous pourrions assister à un renversement de tendance l'année prochaine, le reste du monde s'orientant vers un resserrement de la politique monétaire sous l'effet d'une forte reprise et de la pression inflationniste, tandis que la Chine augmente ses dépenses budgétaires en fournissant davantage de liquidités."

Certains analystes ont déclaré que les actions asiatiques sont attrayantes à ces niveaux et pourraient opérer un retournement de situation en raison de la récente reprise des vaccinations et d'une hausse des niveaux de consommation intérieure dans la région.

"Les actions asiatiques sont sous-détenues par les investisseurs institutionnels. Au sein des marchés émergents, les investisseurs sous-pondèrent les actions asiatiques et surpondèrent les actions latino-américaines", a déclaré Manishi Raychaudhuri, stratégiste actions Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

"Compte tenu des perspectives de croissance plus fortes de l'Asie, de la présence cotée des mégatendances de la technologie et de la consommation et du risque de bilan plus faible, une telle position en faveur de l'Amérique latine nous surprend", a-t-il ajouté."

La Chine, Hong Kong et la Corée du Sud ont les ratios P/E les plus bas, selon les données.

Sur le plan sectoriel, les secteurs de la finance et de l'immobilier sont les moins chers de la région.

Dans le même temps, les entreprises asiatiques ont continué à voir leurs bénéfices revalorisés en août, selon les données, ce qui souligne les espoirs soutenus d'une reprise des bénéfices dans la région.

