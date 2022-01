Lombard Odier nomme Manuela Maccia en qualité de Head of Product Offering

Groupe Lombard Odier a annoncé la nomination de Manuela Maccia en tant que responsable de l'offre produits de Lombard Odier (Europe) SA (« LOESA ») et gestionnaire de portefeuille senior pour l'Italie. Entrée en fonction le 10 janvier 2022 et basée dans les bureaux de LOESA à Milan, la nomination de Manuela Maccia confirme la volonté du groupe de renforcer sa position et son offre clients en Italie, marché prioritaire pour Lombard Odier.



En tant que son adjointe, Manuela Maccia collaborera étroitement avec Alberica Brivio Sforza qui a rejoint Lombard Odier en 2021 en qualité de Managing Director de la branche italienne de LOESA.



Manuela Maccia a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas, où elle a occupé successivement, au cours des 23 dernières années, différents postes internationaux, à Londres, Paris, Rome et Milan, dont, récemment, celui de directrice des produits et services financiers pour la gestion de patrimoine de BNP Paribas en France. En 2020, elle revient en Italie et est nommée CIO pour la banque BNL BNP Paribas.



Manuela Maccia est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université Bocconi, d'un diplôme en économie et finance d'HEC Paris, et est également Chartered Financial Analyst (CFA).