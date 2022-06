Malgré l'argent plus cher, la tech européenne veut continuer à grandir

Paris (awp/afp) - Le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qu'elle entraine rend plus onéreux les investissements nécessaires des entreprises de la tech, à l'heure où l'Europe espère faire émerger des géants du numérique.

Le secteur français des nouvelles technologies doit compter d'ici 2030 dix "décacornes", des sociétés dont la valeur atteint 10 milliards de dollars, a lancé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lors d'un déplacement au salon VivaTech à Paris.

Il y a un an, le président français avait été plus loin lors d'un événement à l'Elysée intitulé "Scale-Up Europe" ("Faire grandir l'Europe"), en souhaitant voir émerger "10 entreprises à 100 milliards d'euros pour 2030" sur le continent.

Selon le dernier rapport "Titans of Tech" du cabinet spécialisé GP Bullhound, après des années de croissance effrénée, l'écosystème tech du continent a dépassé en 2021 les 1000 milliards de dollars de valorisation cumulée. Il compte 283 licornes (des entreprises valant plus d'un milliard de dollars) et 17 "décacornes".

Mais le coup de froid qui a saisi les marchés depuis quelques mois témoigne des doutes concernant ces nouveaux objectifs.

La France, notamment, ne compte actuellement aucune "décacorne", à l'inverse d'autres pays européens comme les Pays-Bas et la Suède. Les deux plus importantes licornes françaises - Doctolib et Back Market - pèsent environ 5 milliards de dollars.

"Chacun a bien vu que les conditions de financement sont en train de changer radicalement. L'argent facile, (..) c'est fini et chacun doit en avoir conscience", a reconnu M. Le Maire.

"Notre responsabilité est de continuer à vous garantir un financement solide par d'autres moyens", a-t-il promis, citant l'initiative européenne "Scale-up Europe" qui prévoit de débloquer plus de 3 milliards d'euros, ou encore le plan d'investissement France 2030 lancé l'an dernier par Emmanuel Macron.

"Plus les taux vont augmenter, plus il y aura d'intérêt à investir dans la dette" et moins dans le capital-risque, explique à l'AFP Guillaume Vitrich, avocat associé au cabinet White&Case.

Conséquence, "cela va être plus dur pour les fonds tech de lever de l'argent, donc plus dur pour les entreprises tech de se financer".

Aux Etats-Unis, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique, a déjà subi une correction de 30%, avec des nombreuses valeurs en baisse de 70 à 80%, depuis les plus hauts de fin 2021-22, observe le rapport de GP Bullhound.

"Centaure"

De plus, ce n'est pas le moment actuellement pour entrer en Bourse, a-t-il avancé lors d'une table ronde à VivaTech, alors que la plateforme de streaming musical française Deezer s'apprête à sauter le pas début juillet.

Les regards sont plutôt tournés vers la consolidation du marché, alors que la baisse des valorisations crée des opportunités pour des rachats.

"La valorisation ne peut pas être la seule boussole", met toutefois en garde auprès de l'AFP Alexandre Aractingi, associé au Boston Consulting Group, soulignant qu'il ne faut pas négliger l'impact sociétal de ces entreprises.

"Le nombre de licornes n'était pas le but ultime quand nous avons lancé l'initiative +French Tech+. Ce qui compte, c'est d'avoir de belles histoires, des startup qui peuvent grandir et devenir mondiales", a appuyé à VivaTech Fleur Pellerin, ministre du numérique en 2014 et désormais dirigeante du fonds Korelya.

Pour Marguerite Bérard, directrice de la banque commerciale en France chez BNP Paribas, "l'écosystème tech sera essentiel pour l'économie européenne sur le long terme. L'un des avantages d'une période de ralentissement, c'est que cela permet d'identifier les modèles les plus soutenables et d'ajouter du sens dans une situation qui était un peu hors de contrôle."

Le fonds d'investissement Bessemer Venture Partners propose d'ailleurs un nouvel animal légendaire, le centaure, pour inspirer les entrepreneurs.

Celui-ci qualifie, selon lui, les entreprises qui génèrent plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, une catégorie sept fois plus rare que les licornes au niveau mondial.

afp/jh