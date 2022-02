Marchés: les enjeux de l'abandon des taux négatifs

Paris (awp/afp) - Le retour en territoire positif lundi pour la deuxième fois en deux semaines de l'emprunt allemand de référence, à 10 ans, symbolise la fin d'une parenthèse idéale pour gérer la crise. Entreprises et Etats vont désormais devoir se méfier du coût de leur endettement.

Le stock total de dette négatif, qui était au-dessus des 18'000 milliards de dollars fin 2020, a fondu de moitié, selon un indice de l'agence d'informations financières Bloomberg.

Pourquoi les taux remontent ?

Pour accompagner les Etats, qui ont dû dépenser massivement afin de permettre à l'économie de tenir le choc dès le début de la crise du Covid-19, les banques centrales ont utilisé tous les moyens à leur disposition, notamment celui du rachat de quantité de dettes sur les marchés. Cette forte demande supplémentaire a entraîné une baisse du prix des obligations, ce qui fait mécaniquement monter leur taux.

Pour la Banque centrale européenne (BCE), cette action s'est combinée avec d'autres, comme un taux de rémunération des dépôts négatif (-0,50%), ce qui signifie que les banques commerciales qui conservent leur argent doivent payer une pénalité et que prêter aux Etats, même à un taux négatif, apparaît comme plus sûr.

Avec le rétablissement de l'économie et le retour de l'inflation, les banques centrales mettent progressivement fin à leurs rachats d'actifs. La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé une première hausse de son taux directeur en mars. Plus prudente, la BCE assure encore ne pas envisager cela en 2022.

La perspective de ce tournant a déjà fait monter les taux pour les Etats: de 1,42% à 1,81% pour le 10 ans américain, de -0,01% à 0,44% pour le Français et de -0,37% à 0,03% pour l'Allemand depuis fin décembre.

Est-ce dangereux pour les Etats ?

Avec un endettement à hauteur de 115% du PIB pour l'Etat français, les intérêts à payer sont très surveillés.

"On part d'une situation très favorable", nuance Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.

Contrairement aux particuliers qui contractent un prêt, les Etats payent la somme empruntée uniquement à son échéance, le plus souvent en contractant un nouveau prêt d'une somme équivalente.

Chaque année avant l'échéance, ils ne payent que les intérêts. Le taux d'intérêt moyen pour l'ensemble des dettes contractées, le "taux implicite" le plus regardé, était de 1,3% au troisième trimestre 2021, au plus bas historique en raison "d'années de compression des taux longs", explique M. Dor.

De plus, tant que le taux intérêt "reste inférieur à la croissance nominale, la dette est dans une trajectoire soutenable", car le produit intérieur brut augmente davantage, note Franck Dixmier, responsable de la gestion des taux chez AllianzGI.

Enfin, l'accélération de l'inflation, qui réduit mécaniquement la dette, permet d'alléger la pression sur les Etats.

Est-ce une aubaine pour les banques ?

Les banques, notamment les banques européennes, ont souffert de l'environnement de taux bas, qui comprime leurs marges et s'est traduit par une chute de leur valorisation en Bourse. Mais les effets de la remontée des taux ne seront pas encore spectaculaires.

Pour l'emprunt allemand, un taux de 0,01% signifie obtenir 10 euros par an pour un investissement de 100'000 euros.

A peine de quoi s'acheter "des bonbons", ironise dans une note Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Les investisseurs obligataires, qui ont enregistré de substantielles pertes en capital, pourraient préférer pour ce prix des cachets contre le mal de crâne."

Quelles conséquences pour les entreprises et les particuliers ?

Les taux d'intérêt des obligations d'entreprises sur les marchés sont aussi concernés par ce mouvement. Les entreprises les plus endettées et en difficulté avec la crise sont les plus en danger mais, "pour l'instant, les taux pour les entreprises varient de la même manière que ceux des Etats, signe que les investisseurs restent sereins dans la capacité à rembourser leurs dettes", souligne William De Vijlder, directeur de la recherche économique de BNP Paribas.

Les particuliers peuvent aussi ressentir des effets. "Les mouvements de taux d'intérêt sont globaux, donc cela peut entraîner par exemple le renchérissement des prêts de l'immobilier", explique M. Dor.

