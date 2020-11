Mirabaud lance une société de conseil en fusion et acquisition

Genève (awp) - Le groupe bancaire genevois Mirabaud lance une société de conseil pour les fusions et acquisitions de taille moyenne en Suisse et en France. Cette nouvelle activité, qui sera rattachée à la division Mirabaud Securities, se concentrera sur les transactions comprises entre 50 et 250 millions d'euros (54,1 et 270,6 millions de francs suisses).

Stéphane Benouaich, un banquier d'affaires ayant travaillé pour diverses sociétés de fusions et acquisitions ainsi que pour des banques comme Rothschild & Cie et BNP Paribas, a été nommé responsable de la filiale française, indique mercredi le groupe genevois.

Quant à Andreas Plattner, il dirigera les activités helvétiques. Le nouveau responsable a passé les 15 dernières années au département Corporate Finance de PWC.

lk/fr