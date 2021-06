Rapport intégré 2020 de BNP Paribas : ensemble, accélérons la transition vers une économie durable

L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale inédite, affectant nos modes de vie et de travail. Ce contexte sans précédent a fait valoir notre rôle essentiel en soutien à l'économie et notre utilité aux côtés de tous nos clients. Nous les avons accompagnés dès les premières heures de la pandémie face à l'incertitude et face aux difficultés rencontrées par ceux que la crise économique est venue fragiliser.



Plus largement, notre Rapport intégré vise à mettre en perspective la stratégie de BNP Paribas, ses avancées et ses performances, en présentant le Groupe dans son écosystèmeet en valorisant les relations nouées avec ses parties prenantes. Outre la présentation de nos métiers, de nos expertises et de nos solutions, ce document a également vocation à relayer la vision de long terme qui fonde les orientations stratégiques prises par BNP Paribas afin de répondre aux mutations économiques, technologiques et sociétales de notre temps.

L'édition 2020 du Rapport intégré donne ainsi à voir la manière dont BNP Paribas continue de se transformer et d'adapter son business model, pour combiner performance économique et création de valeur durable, dans la perspective de son plan stratégique 2022-2025. Il met notamment en avant la création des nouveaux pôles opérationnels, Retail Banking et Investment & Protection Services, qui, aux côtés du pôle Corporate & Institutional Banking, vont nous permettre de répondre aux attentes présentes et futures de nos clients et parties prenantes, à la faveur d'une coopération toujours plus étroite entre tous nos métiers.