Roland-Garros 2021 : BNP Paribas saisit la balle au rebond avec les jeunes

Tournoi sportif emblématique, la très prochaine réouverture des portes de Roland-Garros marque elle aussi le retour progressif à une vie - presque - normale. Et pour cette édition 2021, BNP Paribas s'adresse aux 18-25 ans, particulièrement touchés par la crise sanitaire. Sponsor historique de la petite balle jaune et acteur de l'inclusion des jeunes , le Groupe réaffirme ces deux engagements à l'occasion de Roland Garros. Jeux, set et match en faveur de la jeunesse du 24 mai au 13 juin.

La crise sanitaire a durement impacté les jeunes, les privant de visibilité quant à leur avenir à court et moyen terme. Les confinements et le couvre-feu ayant réduit le nombre d'emplois étudiants disponibles, bon nombre d'entre eux ont par exemple dû modifier, voire renoncer, à leurs projets. BNP Paribas s'est mobilisé dès le début de la crise sanitaire pour accompagner les jeunes générations, en déployant de nombreuses initiatives, notamment en faveur de l'égalité des chances, de l'inclusion, de l'éducation ou encore de l'accès à la culture. A l'occasion de Roland-Garros 2021 et dans la continuité de ces actions de soutien, BNP Paribas met les jeunes à l'honneur en les conviant durant la quinzaine, dont l'accès se fait en jauge réduite, et en leur proposant des expériences inédites pendant le tournoi.

1 000 places et 5 000 licences offertes : BNP Paribas ouvre les portes de Roland-Garros aux jeunes Cette année, plus que jamais, les grands événements sportifs renouent avec leur dimension collective et solidaire. C'est dans cette optique que BNP Paribas a imaginé un dispositif spécifiquement destiné aux jeunes pour l'édition 2021 de Roland-Garros. Celui-ci commence par l'accessibilité, avec 1 000 places offertes en priorité à des jeunes d'écoles et clubs de tennis partenaires du Groupe et d'associations soutenues par la Fondation BNP Paribas telles que celles du Projet Banlieues, Odyssée Jeunes, Proxité, ou encore, e2c, L'Ascenseur et Fête le Mur ainsi que les jeunes inscrits sur la plateforme « We Are Tennis » by BNP Paribas. Au programme : une journée exceptionnelle sur le tournoi comprenant la visite du stade, des matchs en tribunes ainsi que des rencontres inoubliables avec des personnalités emblématiques.

« Place aux sourires » : jeunes et personnalités, l'échange de fond Qui mieux en effet que des personnalités engagées pour transmettre leur passion et leur énergie aux plus jeunes ? Convaincu de la valeur du dialogue et de l'exemplarité, BNP Paribas a convié 6 personnalités reconnues dans leur domaine à assister au tournoi et à rencontrer des jeunes ayant choisi de s'engager sur leurs traces. Des ambassadeurs qui ont répondu présents : Laure Manaudou (natation), Tatiana Golovin (tennis), Fauve Hautot (danse), Richard Orlinski (arts), Juan Arbelaez (cuisine) et Arnaud Ducruet (cinéma). Ils viendront une journée sur le tournoi parisien en compagnie d'étudiants issus d'écoles de leur choix ou d'écoles partenaires du Groupe et d'associations soutenues par la Fondation BNP Paribas pour leur faire vivre une expérience inédite et leur prouver qu'ils peuvent croire en leur rêve quelles que soient les circonstances.

La Team BNP Paribas Jeunes Talents à l'honneur sur les courts et à l'écran Place aux jeunes dans les tribunes mais aussi sur la célèbre terre battue. Plusieurs membres de la Team BNP Paribas Jeunes Talents - programme lancé par BNP Paribas en 2018 qui accompagne chaque année 20 jeunes espoirs du tennis français en leur apportant les moyens financiers et humains pour réussir au plus haut niveau - participeront au tournoi. Diane Parry, Arthur Cazaux, Luca Van Asshe et Elsa Jacquemot, gagnante 2020 de Roland-Garros Junior, seront ainsi de la partie sur les cours de Roland-Garros. Elsa Jacquemot qui, aux côtés d'Emma Jouy et de Yoshka Sborowsky, apparaîtra dans le documentaire qui sera diffusé sur France Télévision pendant la quinzaine de Roland-Garros. D'une durée de 28 mn, celui-ci nous plonge dans le quotidien hors du commun de ces jeunes joueurs qui débordent d'ambition et se rêvent déjà champions.

Et vive le tennis tous « courts » Pour BNP Paribas, le tennis est à la fois une passion qui se partage et un vecteur d'inclusion et de réussite. A l'occasion de Roland-Garros, le Groupe offre 5 000 licences de la Fédération Française de Tennis aux jeunes de 19-25 ans pour aider au rebond des clubs mis en difficulté par la crise sanitaire et faciliter l'apprentissage du tennis après l'engouement que ne manqueront pas de créer les 15 jours du plus grand tournoi sur terre battue. Et puisque la passion du sport se transmet aussi sur grand écran, BNP Paribas convie 300 fans de cinéma et de la balle jaune à l'avant-première du film « 5ème Set » dont il est partenaire, le 10 juin sur le cours Suzanne Lenglen.

Supporters solidaires ! Le sport véhicule des valeurs d'effort, de solidarité et d'égalité des chances, essentielles dans un programme de soutien actif à la jeunesse. Des valeurs partagées par BNP Paribas à travers le programme en faveur de l'éducation et des droits des enfants du Togo, mené par l'ONG CARE et animé par le tennisman Félix Auger-Aliassime. Le principe ? Chaque point marqué par le joueur est monétisé, et abondé par les partenaires, afin de financer l'amélioration du quotidien des jeunes de ce pays, notamment le système scolaire. Et ça fonctionne ! Plus de 6 600 points ont été d'ores et déjà comptabilisés et transformés en plus de 130 000 euros. Vous souhaitez y participer ? Le programme, est ouvert aux dons du grand public depuis le 25 mai 2021, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique.

Une opération de financement solidaire qui vient compléter le dispositif « Aces du Cœur », mis en place chaque année depuis 2017. Chaque service gagnant réalisé pendant Roland-Garros (les fameux aces) est comptabilisé et monétisé au profit de l'hôpital parisien pour enfants Robert Debré et de l'association « Fête le Mur » qui met le tennis au service du plus grand nombre en œuvrant pour l'insertion des jeunes dans les zones urbaines sensibles.

Ces initiatives viennent compléter celles déjà mises en place par BNP Paribas pour venir en aide aux jeunes, pérennes, nombreuses et le plus souvent coconstruites avec les associations qu'il accompagne. Avec des résultats tangibles en matière d'éducation, d'emploi, d'accès à la culture, de logement ou encore d'insertion professionnelle. Le sport, et de facto le tennis, est un des grands axes de l'action déployée par le Groupe pour accompagner les jeunes générations. Parce que s'il n'est pas solidaire, s'il n'est pas accessible aux jeunes et s'il ne joue pas un rôle à la hauteur des valeurs qu'il porte, le tennis - comme tous les sports - n'aurait guère d'avenir. Alors une fois encore : place aux jeunes dans le sport et sur les courts !

