Saipem va lancer un appel de fonds de 2 milliards d'euros et vendre des actifs dans le cadre de son plan de sauvetage

La société a stupéfié les investisseurs en janvier lorsqu'elle a revu à la baisse ses bénéfices d'un milliard d'euros en raison d'une détérioration significative des marges sur des contrats incluant l'éolien offshore.

Cette révision à la baisse est intervenue trois mois seulement après que le directeur général Francesco Caio ait présenté le plan d'affaires du groupe.

Interrogé sur sa position, M. Caio a déclaré qu'il prévoyait de continuer à travailler avec son équipe. "Nous constatons un élan croissant pour les infrastructures énergétiques dans le monde entier", a-t-il déclaré.

Contrôlé par le groupe énergétique Eni et le prêteur public CDP, Saipem a déclaré vendredi que ses deux principaux investisseurs et les banques avanceraient 1,5 milliard d'euros de l'augmentation de capital, confirmant ce que des sources ont dit à Reuters cette semaine.

Eni et CDP, liés par un pacte d'actionnaires, apporteront 645 millions d'euros tandis que les banques financeront 855 millions d'euros pour répondre aux besoins immédiats de liquidités.

Saipem, conseillée par Rothschild, espère lever plus de 1,5 milliard d'euros grâce à des ventes d'actifs, notamment dans le domaine du forage onshore où les discussions avec un opérateur international de premier plan sont avancées.

"L'exclusivité expire fin mai... et l'objectif est de conclure la transaction cette année", a déclaré le directeur général Alessandro Puliti aux analystes, ajoutant que la valeur était supérieure à 500 millions d'euros.

Le groupe a également l'intention de lever des fonds grâce à des opérations de cession-bail portant sur sa flotte, a-t-il ajouté.

NOUVEAU CENTRE D'INTÉRÊT

Dans son nouveau plan à l'horizon 2025, Saipem prévoit de réduire les coûts et de se concentrer davantage sur ses activités traditionnelles d'ingénierie et de construction offshore (E&C), où il prévoit une croissance annuelle de 8 %, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Le gaz naturel liquéfié sera au centre des activités terrestres à un moment où une ruée mondiale pour obtenir plus de pétrole et de gaz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie remodèle le marché de l'énergie.

"Maintenant, le GNL est encore plus important... un élément clé de la diversification pour de nombreux pays", a déclaré Puliti.

Saipem a déclaré qu'elle n'envisageait pas l'acquisition de nouveaux contrats en Russie où elle a quatre projets en cours, dont le géant Arctic LNG 2 de Novatek.

"Il n'y a pas de paiements en suspens. Nous allons clôturer notre engagement", a déclaré M. Puliti.

La transition énergétique restera importante, mais le groupe freinera ses ambitions pour les deux prochaines années en se concentrant sur ses activités à moindre risque dans l'éolien offshore.

Saipem, leader du marché de l'E&C sous-marine, a cherché à développer de nouveaux secteurs d'activité pour répondre à l'intérêt croissant des clients pour les technologies vertes, notamment l'éolien offshore.

Mais les analystes affirment que l'énergie renouvelable exige un ensemble différent de compétences pour garantir le type de rendement que Saipem a obtenu de ses activités traditionnelles.

Le bénéfice de base ajusté devrait être supérieur à 500 millions d'euros cette année, après une perte de plus de 1 milliard d'euros en 2021, année où elle a affiché une perte nette de 2,47 milliards d'euros.

La société a déclaré qu'elle reviendrait à la génération de trésorerie entre 2023 et 2024, avec environ 700 millions d'euros de trésorerie attendus en 2025.

Les banques vont également mettre en place une nouvelle facilité de crédit renouvelable pouvant atteindre 1 milliard d'euros d'ici le début de l'appel de fonds et des lignes de signature bilatérales d'une valeur d'environ 1,35 milliard d'euros.

Les coordinateurs mondiaux qui souscrivent à l'appel de fonds comprennent BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo et UniCredit.

Les actions de Saipem, en baisse de plus de 40% depuis le début de l'année, étaient en baisse de 3,7% à 1425 GMT. (1 $ = 0,9070 euros)