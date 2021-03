Tips de femmes entrepreneures : Camille Morvan, une tête chercheuse pour un recrutement plus juste

Au quotidien, adopter l'hygiène de vie la plus équilibrée possible, incluant une pratique sportive régulière, de la méditation. Prendre soin de son corps et de son mental est fondamental pour quiconque, à plus forte raison lorsque l'on se trouve à un poste à responsabilités. Et pour ne pas se laisser happer par les difficultés professionnelles, être capable de faire appel à un coach lorsque cela s'avère nécessaire. Il ne s'agit pas d'un aveu de faiblesse, bien au contraire. Cette démarche montre que l'on est prêt à progresser, à se remettre en question pour être plus en phase avec les besoins de son entreprise et de ses collaborateurs.



Enfin, rejoindre des réseaux business me parait essentiel pour favoriser les échanges de bonnes pratiques et pour partager nos expériences, qui sont souvent similaires. Cela permet également de faire des rencontres et parfois même d'envisager des opportunités de business. J'ai de mon côté intégré de nombreux réseaux, dont le think tank 'The Galion Project'.