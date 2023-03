Villeroy de la BCE : la hausse des taux est le signe d'une grande confiance dans les banques européennes

"Les banques françaises et européennes sont très solides", a déclaré M. Villeroy, qui est également gouverneur de la Banque centrale française, sur la radio BFM.

La déroute des marchés mondiaux déclenchée par la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) la semaine dernière et aggravée par les doutes sur l'avenir du Crédit suisse a incité certains à se demander si la BCE allait interrompre son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Conformément à ses orientations souvent répétées, la banque centrale des 20 pays qui partagent l'euro a relevé son taux de dépôt à 3 % - le niveau le plus élevé depuis fin 2008 - car l'inflation est considérée comme dépassant son objectif de 2 % jusqu'en 2025.

"Je pense que nous avons envoyé un signal de confiance fort et double. Il reflète à la fois la confiance dans notre stratégie anti-inflation et la confiance dans la solidité des banques européennes et françaises", a déclaré M. Villeroy.

Bien que la BCE dispose "des outils nécessaires pour assurer la liquidité des banques", M. Villeroy a déclaré qu'il était peu probable qu'elle ait à les utiliser car "les banques européennes ne sont pas dans la même situation que les banques américaines".