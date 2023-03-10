Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. Belgique
  4. Euronext Bruxelles
  5. BNP Paribas Fortis
  6. Actualités
  7. Synthèse
    017250539   BE0172505399

BNP PARIBAS FORTIS

(017250539)
  Rapport
Temps réel Euronext Bruxelles  -  11:30:00 07/03/2023
38.60 EUR    0.00%
07:14Bnp Paribas Fortis : Résultats annuels 2022
PU
28/02La Belgique met en vente 2,7% du capital de BNP Paribas
RE
28/02La Belgique met en vente 2,7% du capital de BNP Paribas
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

BNP Paribas Fortis: Résultats annuels 2022

10/03/2023 | 07:14
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

En annexe vous pouvez trouver le communiqué de presse avec les résultats annuels de 2022 de BNP Paribas Fortis.

SOLIDE CROISSANCE COMMERCIALE SUPPORTÉE PAR L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉES

CRÉDITS CLIENTÈLE[1]À 244 MILLIARDS D'EUROS, +9,0%* vs. 31.12.2021

DÉPÔTS CLIENTÈLE[2]À 213 MILLIARDS D'EUROS, +2,2%* vs. 31.12.2021

SOUTIEN FORT À L'ÉCONOMIE BELGE

40,4 MILLIARDS D'EUROS (+1,6%*) DE PRODUCTION DE CRÉDITS[3]

152.2 MILLIARDS D'EUROS (+7,1%*) DEPortefeuille de CRÉDITS[4]

86.2 MILLIARDS D'EUROS (-10,0%*) D'ACTIFS SOUS GESTION HORS BILAN[5]

PRODUIT NET BANCAIRE : 9 642 MILLIONS D'EUROS, +17,1%* vs. 2021

FORTE CROISSANCE DES REVENUS PORTÉE PAR PRESQUE TOUTES LES ACTIVITÉS

FRAIS DE GESTION : 5 072 MILLIONS D'EUROS, +11,2%* vs. 2021

AUGMENTATION DES FRAIS DE GESTION AFIN DE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS IMPACTÉES PAR L'INFLATION

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION : 4 570 MILLIONS D'EUROS, +24,3%* vs. 2021

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ÉLEVÉE ET EFFET DE CISEAUX POSITIF

COÛT DU RISQUE : 328 MILLIONS D'EUROS, -3PB[6]vs. 2021

PROFIL DE RISQUE PRUDENT REFLÉTÉ PAR UN COÛT DU RISQUE BAS À 14BP6

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS : 4 835 MILLIONS D'EUROS, +25,1%* vs. 2021

RÉSULTAT NET : 3 161 MILLIONS D'EUROS, +18,8%* vs. 2021

STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE

RATIO «COMMON EQUITY TIER 1»DE17,2%

RATIO «LIQUIDITY COVERAGE RATIO » DE 126%[7]


* Excluant les éléments retraités, c.-à-d. à périmètre et change constants, et excluant d'autres résultats non récurrents.
[1] Prêts et créances à recevoir des clients, à l'exclusion des titres et des opérations de prise en pension de titres (« reverse repos »), et incluant la flotte de véhicules de location d'Arval.
[2] Avoirs des clients, hors opérations de mise en pension de titres (« repos »).
[3] Incluant les filiales belges (excluant la flotte de véhicules de location d'Arval).
[4] Incluant les filiales belges (incluant la flotte de véhicules de location d'Arval).
[5] Périmètre de la Banque Commerciale en Belgique (CPB BE), excluant les actifs sous administration (AuA).
[6] Coût du risque sur les encours moyens de crédits à la clientèle de la période.
[7] En vue non consolidée.

Press Team

Disclaimer

BNP Paribas Fortis SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 06:13:04 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur BNP PARIBAS FORTIS
07:14Bnp Paribas Fortis : Résultats annuels 2022
PU
28/02La Belgique met en vente 2,7% du capital de BNP Paribas
RE
28/02La Belgique met en vente 2,7% du capital de BNP Paribas
RE
28/02Les banques s'empilent dans les ventes d'obligations de la zone euro alors que les taux..
ZR
15/02Bnp Paribas Fortis : Hausse des taux et durabilité, acteurs majeurs du marché hypothécaire..
PU
26/01Bnp Paribas Fortis : La fin de l'industrie européenne à forte intensité énergétique serait..
PU
20/01Bnp Paribas Fortis : Jaguar Land Rover et BNP Paribas lancent de nouveaux services de fina..
PU
12/01Bnp Paribas Fortis : gèle ses taux écomobilité jusque fin janvier 2023
PU
2022Bnp Paribas Fortis : AG et BNP Paribas Fortis deviennent actionnaires de Touring SA
PU
2022BNP Paribas Fortis annonce des changements de direction
CI
Plus d'actualités
Données financières
CA 2021 8 068 M 8 534 M -
Résultat net 2021 2 593 M 2 743 M -
Dette nette 2021 1 443 M 1 526 M -
PER 2021 5,89x
Rendement 2021 17,0%
Capitalisation 21 816 M 23 076 M -
VE / CA 2020 2,73x
VE / CA 2021 2,07x
Nbr Employés 33 311
Flottant -
Graphique BNP PARIBAS FORTIS
Durée : Période :
BNP Paribas Fortis : Graphique analyse technique BNP Paribas Fortis | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BNP PARIBAS FORTIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Michael Anseeuw CEO, Chairman-Management Board & Director
Pierre Bouchara Chief Financial Officer
Maxime Jadot Chairman
Marc Camus Chief Information Officer
Daniel de Clerck Chief Operating Officer & Executive Director