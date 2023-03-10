BNP Paribas Fortis: Résultats annuels 2022

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PRODUIT NET BANCAIRE : 9 642 MILLIONS D'EUROS, +17,1%* vs. 2021
FORTE CROISSANCE DES REVENUS PORTÉE PAR PRESQUE TOUTES LES ACTIVITÉS
FRAIS DE GESTION : 5 072 MILLIONS D'EUROS, +11,2%* vs. 2021
AUGMENTATION DES FRAIS DE GESTION AFIN DE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS IMPACTÉES PAR L'INFLATION
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION : 4 570 MILLIONS D'EUROS, +24,3%* vs. 2021
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ÉLEVÉE ET EFFET DE CISEAUX POSITIF
COÛT DU RISQUE : 328 MILLIONS D'EUROS, -3PB[6]vs. 2021
PROFIL DE RISQUE PRUDENT REFLÉTÉ PAR UN COÛT DU RISQUE BAS À 14BP6
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS : 4 835 MILLIONS D'EUROS, +25,1%* vs. 2021
RÉSULTAT NET : 3 161 MILLIONS D'EUROS, +18,8%* vs. 2021