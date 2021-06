BNP Paribas : renouvelle pour trois ans son mécénat en faveur de l'insertion des réfugiés en Europe

YOJOA à Genève en Suisse : soutenir les réfugiées dans leur intégration dans le pays d'accueil. A Genève en Suisse, BNP Paribas soutient l'association YOJOA qui permet aux réfugiés d'apprendre le français et de trouver un travail. Découvrez les témoignages de Osman, réfugié érythréen ainsi que de Raparine et Ivan réfugiés syriens. Des actions de terrain en faveur de l'intégration des réfugiés : Dans les 10 pays impliqués en Europe, les associations soutenues portent principalement sur des actions favorisant l'intégration sociale et professionnelle de réfugiés, notamment grâce à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Tous les partenariats sont portés par des organisations agissant sur les territoires, en étroite coordination avec les équipes locales de BNP Paribas. Le Groupe BNP Paribas, engagé en faveur des réfugiés en Europe : En 2015, avec l'arrivée de plus d'un million de réfugiés en Europe et de la crise humanitaire qui en a découlé, BNP Paribas a décidé de soutenir des associations tournées vers l'accueil et l'aide à l'insertion des réfugiés ainsi que vers des organisations d'aide humanitaire d'urgence, principalement avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) en Grèce. Le programme a depuis pris de l'ampleur en passant de 8 à 10 pays impliqués en 2018. Aujourd'hui, conscient de l'enjeu grandissant que constitue l'intégration de ces populations, BNP Paribas renouvelle son engagement en faveur des réfugiés jusqu'en 2024 en reconduisant l'enveloppe budgétaire allouée à son programme déployé en Europe. En savoir plus

JOBLINGE à Francfort en Allemagne : faciliter l'accès à l'emploi pour les réfugiés A Francfort, en Allemagne, BNP Paribas soutient l'association JOBLINGE qui permet aux réfugiés d'apprendre l'allemand et de trouver un travail. Découvrez les témoignages de Ghaith, réfugié syrien et Saidou, réfugié guinéen.

Refugeeks par Simplon : l'intégration par l'apprentissage du français et de compétences numériques La fracture numérique touche tous les publics, les personnes réfugiées aussi. En France, la Fondation BNP Paribas soutient Simplon qui permet à des personnes réfugiées, par le biais de son programme de formation Refugeeks, d'apprendre le français combiné à des compétences numériques. Découvrez les témoignages de l'équipe de Simplon, ainsi que ceux de Valbona et Cyrus, apprenants ayant suivi la formation Refugeeks à Montpellier.

6 Apprenant et formateurs de 'Refugeeks' la formation par Simplon témoignent Le programme 'Refugeeks' créé par Simplon.co en 2019 a permis à onze réfugiés apprenants de bénéficier de cette formation alliant compétences numériques fondamentales et apprentissage du français. Un apprenant et les deux formateurs de cette 1ère édition en Ile de France témoignent. Nous accompagnons ce programme de formation depuis sa création. Plusieurs autres formations sont programmées pour 2020 en France. Lire l'article en entier : https://group.bnpparibas/actualite/retour-programme-refugeeks-2019-organise-simplon La Fondation BNP Paribas mènent des actions de mécénat dans un cadre pluridisciplinaire en faveur de la solidarité, de la culture et de la recherche scientifique. En savoir plus : https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas

