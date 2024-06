BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. (le fonds) est une société d'investissement à capital fixe. Les objectifs d'investissement du fonds sont la recherche d'un revenu courant élevé et d'un rendement. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80% de ses actifs gérés dans des instruments de crédit et d'autres investissements présentant des caractéristiques économiques similaires. Ces instruments de crédit comprennent : des prêts à taux variable garantis de premier rang, ainsi que des investissements dans des participations et des cessions de tels prêts ; des prêts subordonnés de second rang, de premier rang non garantis, mezzanine et autres prêts subordonnés garantis et non garantis ; des titres de créance d'entreprises autres que des prêts ; et des produits structurés, y compris des obligations garanties, des prêts et d'autres titres de créance, des billets structurés et des billets liés à un crédit. Le Fonds concentre ses investissements sur des instruments de crédit de sociétés américaines et européennes. Le conseiller en investissement du fonds est BNY Mellon Investment Adviser, Inc.