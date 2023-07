BNY Mellon Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc, anciennement Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc, est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher un revenu courant élevé et de le rentabiliser. Dans des conditions de marché normales, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs gérés dans des instruments de crédit et d'autres investissements présentant des caractéristiques économiques similaires. Ces instruments de crédit comprennent : des prêts à taux variable garantis par un premier privilège, ainsi que des investissements dans des participations et des cessions de tels prêts ; des prêts de second privilège, des prêts de premier rang non garantis, des prêts mezzanine et d'autres prêts subordonnés garantis et non garantis ; des titres de créance d'entreprise autres que des prêts, et des produits structurés, notamment des obligations garanties, des prêts et d'autres titres de créance, des notes structurées et des notes liées à un crédit. BNY Mellon Investment Adviser, Inc. est le conseiller en investissement du Fonds.