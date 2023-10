BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifié. L'objectif d'investissement du Fonds est de chercher à fournir un niveau de revenu courant exempt d'impôt fédéral ordinaire aussi élevé que possible, tout en préservant le capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des obligations municipales. Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs gérés dans des obligations municipales émises pour financer des secteurs et des projets d'infrastructure aux États-Unis. Les secteurs et projets d'infrastructure comprennent le transport, l'énergie et les services publics, l'infrastructure sociale, l'eau et l'environnement, et d'autres secteurs et projets publics similaires qui soutiennent ou facilitent le développement ou l'amélioration des normes économiques, sanitaires, culturelles et sociales aux États-Unis. BNY Mellon Investment Adviser, Inc. est le conseiller en investissement du fonds. Insight North America, LLC est son sous-conseiller.