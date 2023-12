BOA CONCEPT: BOA Concept lance un programme de rachat d'actions

BOA Concept lance un programme de rachat d'actions BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce aujourd’hui la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions. Afin de mettre en œuvre ce programme de rachat d'actions, BOA Concept a confié à CHAMPEIL un mandat portant sur l'acquisition, aux dates que ce dernier jugera opportunes, d'actions ordinaires de la Société pour un montant maximal de 1.000 000 d'euros. Ce programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à la 5ème résolution votée par l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 27 juin 2023, au cours de laquelle le Conseil d'administration a obtenu l'autorisation de procéder à l'achat des actions de la Société pendant 18 mois à compter de l'Assemblée Générale, pour un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% de son capital social, à un prix ne dépassant pas 90 euros et pour un montant maximal de 2.500.000 euros. BOA Concept se réserve le droit d'interrompre le programme de rachat d'actions à n'importe quel moment en fonction des conditions de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement. Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société. Un descriptif du programme de rachat est disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique "Espace Finance". A propos de BOA Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, coté à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes, dont 40% aux bureaux d’étude et à la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Plus d’information sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com X : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 972 775 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I+33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr