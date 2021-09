BOA CONCEPT: BOA Concept participe aux forums Investor Access et Lyon Po?le Bourse

BOA Concept participe aux forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse BOA Concept annonce sa participation aux Forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, respectivement les lundi 27 et mardi 28 septembre, et les mardi 28 et mercredi 29 septembre, aux Salons Hoche à Paris et à l'Hôtel de Région, Esplanade François Mitterrand, à Lyon. Ces forums permettront à BOA Concept de rencontrer des investisseurs professionnels internationaux et des analystes financiers au travers de rendez-vous aux formats « one-to-one » ou « one-to-few ». Ces échanges, en face-à-face ou en visioconférence, seront l'occasion de leur présenter la stratégie et la solide trajectoire de croissance de la Société. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuels 2021 - 9 février 2022 A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store(R). Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation. Plus d'informations sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d'Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr