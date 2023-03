BOA CONCEPT: BOA Concept répond à l’appel de SOS Accessoire

Saint-Etienne, le 23 mars 2023 à 8h30 COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOA Concept répond à l’appel de SOS Accessoire BOA Concept a eu le plaisir d’accompagner la croissance du leader français de la vente de pièces détachées pour électroménager : SOS Accessoire. Fondée en 2008, l’entreprise – dont les enjeux environnementaux sont le fer de lance – ne cesse de croître et collectionne les récompenses. Forte de 15 années d’engagement dans l’économie circulaire, et s’inscrivant dans la tendance du «Do It Yourself», SOS Accessoire connaît un essor considérable ces dernières années. C’est dans ce contexte que la société a décidé d’investir dans de nouveaux locaux à Maurepas (78) et de confier l’automatisation de ses process de préparation de commandes à BOA Concept. Une approche spécifique En raison de la pluralité de son offre (pièces détachées de plus de 250 000 modèles d’appareils), l’installation déployée pour SOS Accessoire se devait d’être souple quant à l’hétérogénéité des charges à transporter (variations de taille ou de poids importantes, conditionnement en cartons ou en sachets, bacs...). Elle devait également être évolutive et ainsi pouvoir grandir au rythme de la société. La réponse à ces enjeux a pu être apportée par BOA Concept et ses solutions flexibles, agiles et rapides à mettre en œuvre : 4 semaines entre le début et la fin de l’installation. Descriptif de la ligne L’installation s’amorce par un système de picking. Les opérateurs injectent les marchandises collectées dans des bacs qui seront acheminés vers 2 zones de packing distinctes : -Une zone multi-commande, où les marchandises seront éclatées dans les murs ; -Une zone mono-commande ; Ces deux zones sont approvisionnées en emballages par 2 formeuses à cartons de 3 tailles différentes. Ils sont répartis sur 3 étages de lignes superposées, en fonction de leur format. Ces formats sont complétés par des emballages souples, disponibles aux postes de packing. Les opérateurs s’en saisissent pour emballer les marchandises, et après apposition d’une étiquette de routage, réinjectent les colis et enveloppes sur un quatrième étage de ligne, en direction d’une étiqueteuse, d’un contrôle de cohérence et d’une fermeuse de cartons. La ligne s’achève avec, d’une part, des voies de sorties destinées aux enveloppes : ces dernières se déversent dans des rolls, et des verrines informent les opérateurs de leur présence ou d’une saturation. D’autre part, les cartons sont acheminés vers les opérateurs par gravité, offrant ainsi un gain de productivité non négligeable. De potentielles évolutions Si l’organisation de la préparation de commandes SOS Accessoire est aujourd’hui semi-automatisée, elle a été étudiée pour pouvoir évoluer vers une automatisation plus complète. C’est là une des promesses BOA Concept : des modules réemployables afin de faire grandir les installations, au fil de la croissance de ses clients. Ainsi, SOS Accessoire pourra continuer sa croissance et faire évoluer sa ligne vers un système plus conséquent, et potentiellement adossé à un stockage automatisé. A propos de BOA Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 80 personnes, dont 40% aux bureaux d’études et la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Pour plus d’informations : www.boa-concept.com A propos de SOS Accessoire SOS Accessoire est une société française, fondée en 2008 par Olivier de Montlivault. Elle s’inscrit dans la tendance du « Do It Yourself » et permet de diviser par 4 ou 5 les coûts de maintenance des appareils électroménagers, par rapport au recours aux services après-vente et de dépannage classique. SOS Accessoire propose aujourd’hui des solutions économiques pour réparer son électroménager de la façon la plus simple possible en 48 heures : tutos, vidéos, chatbot disponible 24h/24, dépannage en visio assuré par des techniciens experts et des pièces détachées sur plus de 250 000 modèles d’appareils, allant de l’aspirateur au réfrigérateur, en passant par le lave-linge et le robot ménager. www.sos-accessoire.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Madina TALL I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr