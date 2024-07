BOA CONCEPT: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024 BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité au 30 juin 2024. Au titre du contrat de liquidité confié par BOA CONCEPT à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2024 : 2 101 actions,

16 560,38 € Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 384 actions,

9 788,45 €. Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité : ACHAT VENTE Nombre d'actions 4 769 5 052 Nombre de transactions 313 339 Montant en capitaux 118 559,70 € 124 759,40 € Prochains rendez-vous : Rencontre investisseurs le 16 juillet 2024 à 18h à Lyon – Inscription : boaconcept@aelium.fr Chiffre d’affaires du S1 2024 : le 17 septembre A propos de Boa Concept BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvres et à faire évoluer. Après avoir acquis en 2022 la société d’engineering RobOptic spécialisée en robotique, vision et IA, BOA Concept a poursuivi son développement en s’installant en Belgique en 2024. Aujourd’hui, le groupe BOA compte 140 collaborateurs en France et en Belgique. Animée par une solide équipe R&D, la société s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation pour répondre aux forts enjeux de ses marchés nationaux et internationaux. Plus d’informations sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 972.775 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jerome GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 02/01/2024 BOA CONCEPT A 147 23,30 3 425,100 02/01/2024 BOA CONCEPT V 321 23,50 7 543,300 03/01/2024 BOA CONCEPT A 165 23,29 3 842,500 04/01/2024 BOA CONCEPT A 30 23,10 693,100 04/01/2024 BOA CONCEPT V 1 23,20 23,200 05/01/2024 BOA CONCEPT A 20 23,10 462,000 05/01/2024 BOA CONCEPT V 1 23,40 23,400 08/01/2024 BOA CONCEPT A 51 23,30 1 188,400 08/01/2024 BOA CONCEPT V 231 23,50 5 428,400 09/01/2024 BOA CONCEPT A 28 23,10 649,900 09/01/2024 BOA CONCEPT V 201 23,40 4 703,200 10/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,40 23,400 10/01/2024 BOA CONCEPT V 202 23,50 4 746,900 11/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,50 23,500 11/01/2024 BOA CONCEPT V 75 23,50 1 762,500 12/01/2024 BOA CONCEPT V 101 23,70 2 393,500 15/01/2024 BOA CONCEPT V 101 23,70 2 393,600 16/01/2024 BOA CONCEPT A 101 23,70 2 393,800 17/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,60 23,600 17/01/2024 BOA CONCEPT V 148 23,60 3 492,800 18/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,60 23,600 18/01/2024 BOA CONCEPT V 1 23,60 23,600 19/01/2024 BOA CONCEPT A 101 23,50 2 373,500 19/01/2024 BOA CONCEPT V 203 23,60 4 790,700 22/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,70 23,700 22/01/2024 BOA CONCEPT V 100 23,70 2 370,000 23/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,70 23,700 23/01/2024 BOA CONCEPT V 69 23,70 1635,300 24/01/2024 BOA CONCEPT V 1 23,50 23,500 25/01/2024 BOA CONCEPT A 1 23,60 23,600 25/01/2024 BOA CONCEPT V 109 23,70 2 583,200 26/01/2024 BOA CONCEPT A 101 23,50 2 373,500 26/01/2024 BOA CONCEPT V 21 23,69 497,500 29/01/2024 BOA CONCEPT V 204 23,80 4 854,700 30/01/2024 BOA CONCEPT A 1 24,00 24,000 30/01/2024 BOA CONCEPT V 81 24,17 1 958,000 31/01/2024 BOA CONCEPT A 26 24,30 631,800 31/01/2024 BOA CONCEPT V 113 24,66 2 786,700 01/02/2024 BOA CONCEPT A 6 24,53 147,200 01/02/2024 BOA CONCEPT V 19 24,70 469,300 02/02/2024 BOA CONCEPT A 60 24,46 1 467,300 02/02/2024 BOA CONCEPT V 8 24,75 198,000 05/02/2024 BOA CONCEPT V 45 24,62 1 107,700 06/02/2024 BOA CONCEPT A 1 24,60 24,600 06/02/2024 BOA CONCEPT V 1 24,60 24,600 07/02/2024 BOA CONCEPT V 107 25,11 2 686,900 08/02/2024 BOA CONCEPT A 71 25,77 1 829,500 08/02/2024 BOA CONCEPT V 80 25,94 2 074,900 09/02/2024 BOA CONCEPT A 81 25,33 2 051,700 09/02/2024 BOA CONCEPT V 83 26,37 2 188,600 12/02/2024 BOA CONCEPT A 26 25,40 660,400 12/02/2024 BOA CONCEPT V 1 25,50 25,500 13/02/2024 BOA CONCEPT A 26 25,30 657,800 13/02/2024 BOA CONCEPT V 1 25,40 25,400 14/02/2024 BOA CONCEPT A 26 25,10 652,700 14/02/2024 BOA CONCEPT V 1 25,30 25,300 15/02/2024 BOA CONCEPT A 1 25,50 25,500 15/02/2024 BOA CONCEPT V 1 25,50 25,500 16/02/2024 BOA CONCEPT A 1 25,50 25,500 16/02/2024 BOA CONCEPT V 76 25,89 1 968,000 19/02/2024 BOA CONCEPT A 26 26,30 683,900 19/02/2024 BOA CONCEPT V 1 26,40 26,400 20/02/2024 BOA CONCEPT A 76 26,00 1 976,300 20/02/2024 BOA CONCEPT V 1 26,30 26,300 21/02/2024 BOA CONCEPT A 43 25,82 1 110,400 22/02/2024 BOA CONCEPT A 9 25,70 231,300 22/02/2024 BOA CONCEPT V 1 25,70 25,700 23/02/2024 BOA CONCEPT A 1 26,40 26,400 23/02/2024 BOA CONCEPT V 165 26,71 4406,600 26/02/2024 BOA CONCEPT A 2 27,30 54,600 26/02/2024 BOA CONCEPT V 26 27,69 719,900 27/02/2024 BOA CONCEPT A 50 27,15 1 357,700 27/02/2024 BOA CONCEPT V 18 27,69 498,400 28/02/2024 BOA CONCEPT A 41 26,40 1 082,400 28/02/2024 BOA CONCEPT V 20 26,80 536,000 29/02/2024 BOA CONCEPT A 51 26,85 1 369,300 29/02/2024 BOA CONCEPT V 57 27,70 1 578,900 01/03/2024 BOA CONCEPT A 286 25,12 7 814,100 01/03/2024 BOA CONCEPT V 29 25,26 732,500 04/03/2024 BOA CONCEPT V 51 24,54 1 251,700 05/03/2024 BOA CONCEPT A 1 24,50 24,500 05/03/2024 BOA CONCEPT V 8 24,70 197,600 06/03/2024 BOA CONCEPT A 26 24,31 632,000 06/03/2024 BOA CONCEPT V 19 24,69 469,100 07/03/2024 BOA CONCEPT A 51 24,10 1 229,300 07/03/2024 BOA CONCEPT V 1 24,40 24,400 08/03/2024 BOA CONCEPT A 1 24,20 24,200 08/03/2024 BOA CONCEPT V 1 24,30 24,300 11/03/2024 BOA CONCEPT A 50 24,10 1 205,000 11/03/2024 BOA CONCEPT V 26 24,40 634,400 12/03/2024 BOA CONCEPT A 151 23,73 3 583,900 13/03/2024 BOA CONCEPT A 49 23,50 1 151,500 13/03/2024 BOA CONCEPT V 1 23,50 23,500 14/03/2024 BOA CONCEPT A 63 23,21 1 462,500 14/03/2024 BOA CONCEPT V 51 23,60 1 203,700 15/03/2024 BOA CONCEPT A 46 23,21 1 067,500 15/03/2024 BOA CONCEPT V 26 23,69 616,000 18/03/2024 BOA CONCEPT A 1 23,20 23,200 18/03/2024 BOA CONCEPT V 26 23,49 610,700 19/03/2024 BOA CONCEPT A 45 23,20 1 044,000 19/03/2024 BOA CONCEPT V 1 23,20 23,200 20/03/2024 BOA CONCEPT A 1 23,10 23,100 20/03/2024 BOA CONCEPT V 26 23,29 605,600 21/03/2024 BOA CONCEPT A 1 23,50 23,500 21/03/2024 BOA CONCEPT V 76 23,70 1 801,000 22/03/2024 BOA CONCEPT A 8 23,65 189,200 22/03/2024 BOA CONCEPT V 1 24,00 24,000 25/03/2024 BOA CONCEPT A 55 23,78 1 308,000 25/03/2024 BOA CONCEPT V 26 24,10 626,600 26/03/2024 BOA CONCEPT A 41 23,50 963,500 26/03/2024 BOA CONCEPT V 61 23,84 1 454,500 27/03/2024 BOA CONCEPT A 1 23,60 23,600 27/03/2024 BOA CONCEPT V 1 23,60 23,600 28/03/2024 BOA CONCEPT A 1 23,60 23,600 28/03/2024 BOA CONCEPT V 5 23,68 118,400 02/04/2024 BOA CONCEPT A 43 23,50 1 010,500 02/04/2024 BOA CONCEPT V 62 23,88 1 480,300 03/04/2024 BOA CONCEPT A 20 23,90 478,000 03/04/2024 BOA CONCEPT V 26 24,29 631,600 04/04/2024 BOA CONCEPT V 1 24,40 24,400 05/04/2024 BOA CONCEPT A 43 24,10 1 036,300 05/04/2024 BOA CONCEPT V 4 24,30 97,200 08/04/2024 BOA CONCEPT A 25 24,70 617,500 08/04/2024 BOA CONCEPT V 118 24,78 2 924,300 09/04/2024 BOA CONCEPT A 50 25,70 1 285,000 09/04/2024 BOA CONCEPT V 101 25,82 2 607,900 10/04/2024 BOA CONCEPT A 1 26,10 26,100 11/04/2024 BOA CONCEPT A 1 26,00 26,000 11/04/2024 BOA CONCEPT V 26 26,19 681,000 12/04/2024 BOA CONCEPT A 81 26,03 2 108,100 12/04/2024 BOA CONCEPT V 1 26,10 26,100 15/04/2024 BOA CONCEPT A 72 25,50 1 836,000 16/04/2024 BOA CONCEPT A 22 25,50 561,000 16/04/2024 BOA CONCEPT V 2 25,55 51,100 17/04/2024 BOA CONCEPT A 27 25,50 688,500 17/04/2024 BOA CONCEPT V 1 25,50 25,500 18/04/2024 BOA CONCEPT V 25 25,60 639,900 19/04/2024 BOA CONCEPT A 1 25,60 25,600 19/04/2024 BOA CONCEPT V 1 25,60 25,600 22/04/2024 BOA CONCEPT V 1 25,60 25,600 23/04/2024 BOA CONCEPT A 51 25,31 1 290,900 23/04/2024 BOA CONCEPT V 26 25,90 673,400 24/04/2024 BOA CONCEPT A 1 26,00 26,000 24/04/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 25/04/2024 BOA CONCEPT A 25 26,30 657,500 25/04/2024 BOA CONCEPT V 91 26,58 2 419,000 26/04/2024 BOA CONCEPT A 26 26,31 684,000 26/04/2024 BOA CONCEPT V 1 26,50 26,500 29/04/2024 BOA CONCEPT A 26 26,11 678,800 29/04/2024 BOA CONCEPT V 1 26,30 26,300 30/04/2024 BOA CONCEPT A 19 25,91 492,200 02/05/2024 BOA CONCEPT A 7 25,90 181,300 02/05/2024 BOA CONCEPT V 1 25,90 25,900 03/05/2024 BOA CONCEPT A 1 25,80 25,800 03/05/2024 BOA CONCEPT V 1 25,80 25,800 06/05/2024 BOA CONCEPT A 51 25,70 1 310,800 06/05/2024 BOA CONCEPT V 12 25,90 310,800 07/05/2024 BOA CONCEPT V 15 25,89 388,300 08/05/2024 BOA CONCEPT A 1 26,00 26,000 08/05/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 09/05/2024 BOA CONCEPT A 101 25,50 2 575,500 10/05/2024 BOA CONCEPT A 511 24,47 1 2502,400 10/05/2024 BOA CONCEPT V 51 24,27 1 237,900 13/05/2024 BOA CONCEPT A 61 24,47 1 492,600 13/05/2024 BOA CONCEPT V 21 24,70 518,600 14/05/2024 BOA CONCEPT A 1 24,30 24,300 14/05/2024 BOA CONCEPT V 56 24,69 1 382,800 15/05/2024 BOA CONCEPT V 10 25,27 252,700 16/05/2024 BOA CONCEPT A 1 25,00 25,000 16/05/2024 BOA CONCEPT V 1 25,00 25,000 17/05/2024 BOA CONCEPT A 61 25,20 1 537,400 17/05/2024 BOA CONCEPT V 42 25,47 1 069,900 20/05/2024 BOA CONCEPT A 100 26,20 2 620,000 20/05/2024 BOA CONCEPT V 175 26,14 4 574,800 21/05/2024 BOA CONCEPT A 25 26,10 652,500 21/05/2024 BOA CONCEPT V 31 26,20 812,200 22/05/2024 BOA CONCEPT A 91 25,82 2 349,500 22/05/2024 BOA CONCEPT V 12 26,20 314,400 23/05/2024 BOA CONCEPT A 1 25,80 25,800 23/05/2024 BOA CONCEPT V 1 25,80 25,800 24/05/2024 BOA CONCEPT A 13 25,81 335,500 24/05/2024 BOA CONCEPT V 23 26,19 602,300 27/05/2024 BOA CONCEPT A 65 25,80 1 677,000 27/05/2024 BOA CONCEPT V 19 26,20 497,800 28/05/2024 BOA CONCEPT A 136 25,52 3 470,500 28/05/2024 BOA CONCEPT V 1 26,20 26,200 29/05/2024 BOA CONCEPT A 27 25,10 677,700 29/05/2024 BOA CONCEPT V 7 25,47 178,300 30/05/2024 BOA CONCEPT A 25 25,10 627,500 30/05/2024 BOA CONCEPT V 20 25,29 505,800 31/05/2024 BOA CONCEPT A 1 25,10 25,100 31/05/2024 BOA CONCEPT V 39 25,33 987,900 03/06/2024 BOA CONCEPT A 21 25,31 531,500 03/06/2024 BOA CONCEPT V 25 25,50 637,500 04/06/2024 BOA CONCEPT A 31 25,30 784,300 04/06/2024 BOA CONCEPT V 13 25,48 331,300 05/06/2024 BOA CONCEPT A 1 25,60 25,600 05/06/2024 BOA CONCEPT V 1 25,60 25,600 06/06/2024 BOA CONCEPT A 1 25,60 25,600 06/06/2024 BOA CONCEPT V 1 25,60 25,600 07/06/2024 BOA CONCEPT A 15 26,20 393,000 07/06/2024 BOA CONCEPT V 242 25,95 6 279,400 10/06/2024 BOA CONCEPT A 26 26,11 678,800 10/06/2024 BOA CONCEPT V 52 26,47 1 376,400 11/06/2024 BOA CONCEPT A 51 26,10 1 331,100 11/06/2024 BOA CONCEPT V 33 26,30 867,800 12/06/2024 BOA CONCEPT A 51 26,10 1 331,100 12/06/2024 BOA CONCEPT V 75 26,45 1983,700 13/06/2024 BOA CONCEPT A 20 26,30 526,000 13/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,30 26,300 14/06/2024 BOA CONCEPT A 76 26,17 1 989,000 17/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 18/06/2024 BOA CONCEPT A 1 26,00 26,000 18/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 19/06/2024 BOA CONCEPT A 1 26,10 26,100 19/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,10 26,100 20/06/2024 BOA CONCEPT A 101 25,80 2 606,000 20/06/2024 BOA CONCEPT V 51 25,90 1 321,000 21/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 24/06/2024 BOA CONCEPT A 2 26,00 52,000 24/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 25/06/2024 BOA CONCEPT A 1 26,00 26,000 25/06/2024 BOA CONCEPT V 18 26,09 469,700 26/06/2024 BOA CONCEPT V 24 26,10 626,300 27/06/2024 BOA CONCEPT A 51 25,90 1 321,000 27/06/2024 BOA CONCEPT V 1 26,00 26,000 28/06/2024 BOA CONCEPT A 251 25,32 6 356,000 28/06/2024 BOA CONCEPT V 50 25,90 1 295,100