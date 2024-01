BOA CONCEPT: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023 BOA Concept(la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, communiquele bilan semestriel de son contrat de liquidité. Au titre du contrat de liquidité confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2023 : 2 384 actions,

9 788,45 €. Il est rappelé qu’au 9 novembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 887 actions

23 781,28 €. Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité : ACHAT VENTE Nombre d'actions 3 379 2 882 Nombre de transactions 151 155 Montant en capitaux 88 236,70 € 74 156,20 € Prochains rendez-vous : 29 février 2024 – Chiffre d'affaires annuel 2023 A propos de BOA Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l'accès à l'automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l'intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes, dont 40% aux bureaux d'études et la R&D, elle s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation.