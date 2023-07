BOA CONCEPT

Calendrier financier 2023 BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce son calendrier financier* pour le second semestre 2023 : 14 septembre 2023 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 26 septembre 2023 Résultats Semestriels 2023 27 septembre 2023 Forum Lyon Pôle Bourse 9&10 octobre 2023 Investor Access (Paris) * Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris. A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes, dont 40% aux bureaux d’études et la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Pour plus d’informations : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT

