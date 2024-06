BOA CONCEPT

BOA CONCEPT: Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte du 27 juin 2024



27-Juin-2024 / 18:48 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte du 27 juin 2024 L’Assemblée Générale des actionnaires de BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), s’est réunie le jeudi 27 juin 2024, sous la présidence de Jean-Lucien Rascle, Président et co-fondateur de la Société. Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°62 du 22 mai 2024 ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale, et notamment celles concernant : L'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 ;

Le projet d'affectation du résultat de l'exercice 2023 ; L’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;

La délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes ;

La délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public ;

L’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions ;

L’autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions. Jean-Lucien Rascle, Président du Groupe BOA Concept, a précisé : « L’année 2023 se caractérise par une baisse de 20% du chiffre d’affaires par rapport à 2022, liée au ralentissement général des investissements. Malgré cette baisse, la société maintient un Ebitda de presque 13% et un résultat net de 1,6 M€, démontrant sa résilience et son agilité à faire face aux fluctuations économiques. 2024 se présentant sous les mêmes auspices, nous accélérons notre stratégie de développement sur de nouveaux territoires et de nouveaux marchés, en particulier grâce à la prise de participation dans la Société belge Easy Systems, qui a été finalisée courant avril. Forts de notre savoir-faire en automatisation, ainsi qu’en robotisation et intelligence artificielle grâce à l’acquisition en 2022 de la Société RobOptic, nous avons décidé de lancer dès maintenant la commercialisation de nos solutions sur le marché nord-américain, qui était à l’étude depuis plus d’un an. » Le détail des votes par résolution est disponible sur le site https://www.boa-concept.com/espace-finance/#assemblees-generales Prochains rendez-vous : Rencontre investisseurs le 16 juillet 2024 à 18h à Lyon – Inscription : boaconcept@aelium.fr Chiffre d’affaires du S1 2024 : le 17 septembre A propos de Boa Concept BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvres et à faire évoluer. Après avoir acquis en 2022 la société d’engineering RobOptic spécialisée en robotique, vision et IA, BOA Concept a poursuivi son développement en s’installant en Belgique en 2024. Aujourd’hui, le groupe BOA compte 140 collaborateurs en France et en Belgique. Animée par une solide équipe R&D, la société s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation pour répondre aux forts enjeux de ses marchés nationaux et internationaux. Plus d’informations sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 972.775 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jerome GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : CP20240627_BOA_Concept_CR_AGM