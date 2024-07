BOA CONCEPT: Ekoï vise la tête du peloton grâce aux solutions BOA Concept

BOA CONCEPT

Communiqué de presse Saint-Etienne, le 9 juillet 2024 Ekoï vise la tête du peloton grâce aux solutions BOA Concept Pour accompagner une croissance annuelle à deux chiffres, la marque française d’équipement cycliste Ekoï, a déployé une solution complète BOA Concept, dans son nouvel entrepôt de 3 200 m² à Puget-sur-Argens (83). Le projet global a été dirigé par l’intégrateur de solutions logistiques Matilog. Porté par les ventes en ligne et l’engouement pour le vélo, Ekoï connaît un succès constant et une croissance moyenne de 20% chaque année, depuis sa création en 2001. Réalisant aujourd’hui un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, Ekoï, accompagnée par Matilog, a fait le choix de l’agilité au travers des solutions BOA Concept. Pour expédier ses 800 références d’articles de sport dont 65% à l’international et fiabiliser ses stocks, Ekoï décide d’agrandir sa surface logistique : « Nous avons fait le choix de déménager dans un nouvel entrepôt pour répondre à plusieurs enjeux ; expédier rapidement et efficacement afin de garantir la satisfaction de nos clients, répondre à la croissance importante d’Ekoï, améliorer le confort de nos équipes logistiques tout en fiabilisant nos stocks » souligne Pietro Cicoria, Directeur des Opérations d’Ekoï. BOA Concept : une technologie évolutive adaptée aux entreprises en croissance Matilog a été chargé de piloter l'intégration complète des solutions logistiques, depuis les approvisionnements jusqu’à la livraison au consommateur final. Parmi les solutions retenues, le cabinet a sélectionné les solutions d’automatisation de BOA Concept. Stéphane Bulliod, dirigeant de Matilog, explique : « J'avais déjà utilisé ces systèmes dans une autre installation. Pour ce projet, il était évident de faire appel à BOA Concept. Leurs technologies flexibles, évolutives et plug and play s’adaptent parfaitement à des organisations dynamiques comme Ekoï. Ce sont des solutions simples à installer et fiables sur le long terme. Elles accompagnent la croissance d’Ekoï et pourront facilement évoluer. » Un gain de productivité et un plus grand confort de travail En réception, le système de convoyage BOA Concept oriente les colis vers la zone de stockage où l’intégration de puces RFID a permis de faciliter le process et de fiabiliser la gestion des stocks. En effet, ce mode de fonctionnement réduit drastiquement le taux d’erreur ou encore les ruptures de stock d’Ekoï. Les références sont ainsi disponibles sans délai sur le site marchand. Pour les flux sortants, les bacs contenant des produits sont redirigés vers une zone de validation des commandes. La technologie RFID, associée au superviseur WCS BOA Drive, facilite le travail des opérateurs permettant de réduire le taux d’erreur en préparation et donc d’accroitre la satisfaction du client final. Une fois les commandes consolidées sur sept gares, elles sont envoyées vers la zone d’expédition où elles sont triées par transporteur. L’entrepôt opérationnel depuis le 6 avril dernier offre déjà des résultats remarquables : un gain de productivité chiffré à 30 % par rapport à l’ancien process logistique d’Ekoï et une amélioration considérable du confort de travail des opérateurs. Alors qu’ils parcouraient jusqu’à 30 km à pied pendant les pics d’activité, ils ne font plus que 4 à 5 km par jour en moyenne. « Matilog nous a fourni une solution clé en main et nous a fait découvrir les solutions de BOA Concept. Nous sommes pleinement satisfaits de cette nouvelle organisation. » témoigne Pietro Cicoria. « Ce projet illustre parfaitement la manière dont BOA Concept répond aux besoins des PME : en construisant des systèmes adaptés, flexibles et évolutifs, faciles à prendre en main par les équipes. Ici, le travail aux côtés de Matilog a été déterminant pour construire une solution agile répondant aux enjeux de croissance d’Ekoï. Nous sommes ravis d'y participer » conclut Patrice Henrion, Directeur Général de BOA Concept. A propos d’Ekoï Créée en 2001, il y a déjà plus de 20 ans, la marque Ekoï s'est vite imposée comme un leader en France et un acteur majeur sur le marché international de l'équipement du cycliste (Route, VTT, Triathlon, Gravel). Pionnier de la vente directe sur internet dès l’année 2008, Ekoï propose des produits au rapport qualité prix incomparable, généralement 30% à 40% moins chers que la concurrence. C'est en effet une volonté historique pour la marque de rendre la pratique du cyclisme accessible au plus grand nombre. Ekoï est également connu pour sa présence importante en compétition. C’est du partenariat avec les meilleures équipes et athlètes professionnels que naissent les nombreuses innovations d'Ekoï. La marque est présente au plus haut niveau depuis 2009. Pas moins de 4 équipes portent des produits Ekoï sur le Tour de France 2024. A propos de Matilog MATILOG c'est une équipe ayant développé une expertise complète dans les différents métiers de la Supply Chain et de la logistique opérationnelle. Cette équipe est en mesure d’accompagner les entreprises sur leurs projets logistiques et de répondre aux différentes problématiques rencontrées au quotidien. A propos de BOA Concept Fondée en 2012 à Saint-Etienne, BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Après avoir acquis en 2022 la société d’engineering RobOtpic spécialisée en robotique, vision et IA, BOA Concept a poursuivi son développement en s’installant en Belgique en 2024. Aujourd’hui, le groupe BOA compte 140 collaborateurs en France et en Belgique. Animée par une solide équipe R&D, la société s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation pour répondre aux forts enjeux de ses marchés nationaux et internationaux. 