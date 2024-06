BOA CONCEPT: Jérôme Ferrand nommé DAF de BOA Concept

Communiqué de presse

Saint-Etienne, le 11 juin 2024 à 18h00

Jérôme Ferrand nommé DAF de BOA Concept

Le concepteur et intégrateur de solutions robotisées et logicielles pour l’intralogistique, BOA Concept, annonce la nomination de Jérôme Ferrand en qualité de Directeur Administratif et Financier (DAF). Il aura pour mission d’accompagner la croissance du groupe en France et à l’international.

A 52 ans, Jérôme Ferrand devient le DAF de BOA Concept. Titulaire un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) de l’Université de Lille, et d’un Master 2 en finance d’entreprise de l’EDHEC (Lille), Jérôme Ferrand a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet d’audit anglo-saxon Grant Thornton en tant qu’expert-comptable stagiaire. En 1999, il rejoint le leader de l’industrie du graphite GrafTech en qualité de chef comptable, avant d’être promu Directeur Administratif et Financier de l’entreprise américaine en 2004. A partir de cette date, il occupera la fonction de DAF pendant 20 ans au cours de ses différentes expériences professionnelles successives : de 2008 à 2010 pour le spécialiste de la pyrotechnique Davey Bickford, de 2010 à 2014, au sein du fabricant d’outillage à main Mob Outillage, de 2014 à 2021 pour le groupe textile Juliane, et enfin de 2021 à 2024 chez l’acteur industriel de la filière bois Moulinvest. La longue expérience de Jérôme Ferrand au sein d’entreprises internationales et cotées va lui permettre d’accompagner la croissance de BOA Concept en France et à l’export, notamment dans le cadre de son entrée au capital du spécialiste belge des systèmes de manutention Easy Systems en février dernier. Le Groupe BOA Concept emploie 140 personnes pour un chiffre d’affaires consolidé 2023 de 27,5 millions d’euros.

« J’ai découvert BOA Concept en 2021, à l’occasion de son entrée en bourse. Trois ans plus tard, je suis donc extrêmement honoré et enthousiaste de rejoindre ce groupe français dynamique et innovant en pleine phase de croissance. C’est un privilège de pouvoir contribuer à son développement et de faire partie de cette aventure passionnante » témoigne Jérôme Ferrand.

A propos de BOA Concept

Fondée en 2012 à Saint-Etienne, BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Après avoir acquis en 2022 la société d’engineering RobOtpic spécialisée en robotique, vision et IA, BOA Concept a poursuivi son développement en s’installant en Belgique en 2024. Aujourd’hui, le groupe BOA compte 140 collaborateurs en France et en Belgique. Animée par une solide équipe R&D, la société s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation pour répondre aux forts enjeux de ses marchés nationaux et internationaux. Pour plus d’informations : www.boa-concept.com

Contacts presse :

Julien ELOY, Agence WEPA

T. +33 (0)6 63 01 13 76 - M. julien.eloy@agencewepa.com

Relations investisseurs :

Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN, Agence Aelium

T. +33(0)1 75 77 54 65 - M. boaconcept@aelium.fr