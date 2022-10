BOA CONCEPT: Katoen et BOA, une affaire qui tourne !

Katoen et BOA, une affaire qui tourne !

Le convoyeur intelligent Plug-And-Carry® à nouveau sélectionné par le logisticien

Déjà en charge de la logistique du rayon jardin de l’enseigne de mobilier et décoration alinea depuis 2019, le 3PL Katoen Natie s’est vu confier, en deuxième phase, l’ensemble de celle des magasins et du e-commerce de la marque. Un entrepôt de 66 000m², dédié à alinea, est alors sorti de terre en 2021 et Katoen Natie a choisi de réitérer sa confiance en BOA Concept pour son équipement.

Accompagner la croissance de Katoen Natie

Grâce à l’agilité et la modularité des solutions BOA Concept, la ligne initiale, conçue pour évacuer les colis des postes de packing vers un buffer d’accumulation a pu être entièrement déménagée et réemployée dans le nouvel entrepôt de Saint-Martin-de-Crau (13).

La récente installation comprend désormais deux lignes distinctes :

Une première, composée d’une phase de lancement des bacs (dans laquelle la totalité des modules de la phase 1 ont été réutilisés), qui sont ensuite dirigés vers 9 gares de picking et enfin vers 14 postes de packing.

Une seconde, placée en dessous, assurant le retour des bacs vides évacués par les opérateurs.

Convoyer conjointement différents types de charges et de formats, une promesse BOA Concept

Le déploiement du Plug-and-Carry® BELT, rendant possible le transfert, l’étiquetage et le pesage des charges hétérogènes sur un seul et même système, a permis à BOA Concept de répondre à la nécessité de gérer différents types de charges et de formats sur la ligne. En effet, les besoins clients étaient multiples, et grâce à ce système de convoyage modulaire et intelligent, il est désormais possible de traiter 5 formats de cartons différents, des sachets, ainsi que des bacs de préparation sur la ligne.

Sarah Azamoum, Project Manager chez Katoen Natie revient sur le contexte du projet « Dans un contexte de croissance du e-commerce, nous avions besoin d’une solution nous permettant de répondre au besoin de notre client et de garantir une meilleure productivité. Chose faite, la simplicité de la solution nous a permis de mettre en place très rapidement et d’améliorer l’ergonomie des postes de travail. La collaboration avec les équipes s’est très bien déroulée et le planning a été respecté. »

Pierre Aussenac, Engineering Project Manager pour Katoen Natie, témoigne de l’agilité, commune à Katoen Natie et BOA Concept : « La flexibilité est un des maitres mots de Katoen Natie autant dans l’organisation de ses opérations que pour le choix de ses équipements. Un des gros avantages des solutions BOA Concept est la modularité de leurs équipements. Sur ce projet, nous avons donc pu facilement réutiliser les modules acquis quelques mois auparavant sur une première phase. De plus, lors de la mise en œuvre, les équipes BOA ont aussi su faire preuve de flexibilité pour s’adapter à nos besoins. Un beau projet qui a tenu ses promesses.»

A propos de Katoen Natie

Prestataire logistique d’envergure mondiale, Katoen Natie construit ses propres entrepôts, afin de proposer des solutions sur mesure.

Fort de ses plates-formes multi-clients de grande taille, leurs équipes ont pour objectif de fournir des prestations à haute valeur ajoutée dans des environnements complexes, techniques et contraints, permettant d’offrir une grande flexibilité pour absorber des volumes de croissance ou des pics saisonniers.

Katoen Natie en chiffres :

> 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires monde

> 140 millions d'euros de chiffre d'affaires France

> Implanté dans 33 pays

> 18 000 collaborateurs dans le monde

> 1 400 collaborateurs en France

> 3 sites principaux en France

Pour plus d'informations : https://www.katoennatie.com/

A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe et Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise démocratise l’accès à l’automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents et un système de stockage robotisé. Animée par une équipe de 75 personnes, dont la moitié aux bureaux d’études et la R&D, BOA Concept s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d’Innovation.

Pour plus d’informations : www.boa-concept.com

Contacts

BOA CONCEPT

22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com

Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT

BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne

Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com

AELIUM FINANCE & COMMUNICATION

Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr