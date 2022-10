BOA CONCEPT

Mise à disposition du rapport financier du 1er semestre 2022 Boa Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Le rapport financier du 1er semestre 2022 peut être consulté sur le site internet de la société Boa Concept à l'adresse suivante : https://www.boa-concept.com/espace-finance/ dans la rubrique « Rapports financiers ». A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe et Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise démocratise l’accès à l’automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents et un système de stockage robotisé. Animée par une équipe de 75 personnes, dont la moitié aux bureaux d’études et la R&D, BOA Concept s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d’Innovation. Plus d’information sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr