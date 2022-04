BOA CONCEPT: Résultats annuels 2021 - Excellentes performances - Progression de l'ensemble des résultats

Résultats annuels 2021 Excellentes performances Progression de l'ensemble des résultats Très fortes perspectives de développement confirmées « 2021 est une année historique pour Boa Concept. Notre introduction en Bourse, en juin dernier, nous a permis de porter notre stratégie et d'accélérer notre croissance. Grâce à l'expertise et l'engagement de nos collaborateurs, la Société a réalisé une croissance record dans l'ensemble de ses activités, dont deux installations majeures en dehors de ses frontières. Sur deux ans, la Société réalise une croissance de + 60 % en comparable, une excellente performance dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019. La croissance exceptionnelle de Boa Concept est portée par l'innovation, une agilité et une rapidité d'installation incomparables. En ce début d'année, en dépit d'une conjoncture internationale incertaine, tous nos marchés cibles restent porteurs. Nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. » Jean-Lucien Rascle, Président de Boa Concept En M? 2020 2021 Chiffre d'affaires 5,6 14,8 Résultat d'Exploitation - 0,1 1,9 Résultat courant avant impôts - 0,1 1,9 Résultat net - 0,0 2,0 Boa Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l'intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 14,8 M? en forte croissance par rapport à 2020, dépassant les attentes de la société qui annonçait un objectif de chiffre d'affaires 2021 à 12 M? lors de la publication de ses résultats semestriels. Boa Concept a su démontrer sa capacité de rebond après une année 2020 atypique qui avait lourdement touché de nombreux secteurs industriels et de service dont l'intralogistique. Son retour à une trajectoire de croissance en 2021 témoigne de sa stratégie gagnante et de la pertinence de son offre, illustrée par la confiance de nombreux nouveaux clients (Bebeboutik, Mathon, Gibert, Raja...) et une activité de renouvellement soutenue chez les clients fidèles comme Rubix, Motoblouz, Geodis ou encore Aroma Zone. La reprise significative de l'activité conjuguée à un pilotage maîtrisé de la croissance s'est accompagnée d'une forte hausse de l'EBITDA qui s'établit à 17 % contre 9 % un an auparavant. Le résultat d'exploitation accompagne vertueusement cette progression à 1,9 M?, permettant d'atteindre un résultat net de 2,0 M?, soit 13,2 % du chiffre d'affaires. La structure financière renforcée par l'introduction en bourse et par une capacité d'autofinancement de 2,5 M? est saine et solide. Les fonds propres s'élèvent à 5,9 M?, pour une dette de 2,9 M?. A la clôture, la trésorerie nette s'élève à 6,2 M?. Perspectives de croissance soutenue Forte de son avance technologique, de sa notoriété et du développement constant de son marché cible, avec 2 ans d'avance sur son plan de marche initial, Boa Concept peut envisager la poursuite de sa trajectoire de croissance et l'augmentation de ses parts de marché via ses capacités de développement interne et via des opérations de croissance externe. La Société reste cependant vigilante sur l'impact de la guerre en Ukraine concernant l'allongement des délais d'approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières et des composants, qui pourraient ralentir ses ambitions de croissance. Prochain rendez-vous : Rapport financier annuel 2021, le 29 avril 2022 A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store(R). Animée par une équipe de 70 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation. Plus d'information sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d'Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr