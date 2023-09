BOA CONCEPT: Un premier semestre 2023 en ligne avec les anticipations de BOA Concept

BOA CONCEPT

Saint-Etienne, le 14 septembre 2023 à 18h COMMUNIQUÉ DE PRESSE Un premier semestre 2023 en ligne avec les anticipations de BOA Concept En M€ S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires 9,0 9,0* BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 9,0 M€*, en ligne avec ses anticipations et s’inscrivant pleinement dans la feuille de route annoncée.

Dynamisme au rendez-vous malgré une conjoncture peu favorable Dans un contexte géopolitique morose et un environnement inflationniste, le secteur des biens de consommation connait un fléchissement, entraînant un ralentissement des investissements des acteurs de la distribution. Cette situation est accentuée par des surstocks et des surinvestissements réalisés dans l’euphorie des années post Covid. Dans ce climat économique plus attentiste, BOA Concept s’appuie sur sa capacité d’innovation et la confiance de ses clients pour maintenir le cap malgré une conjoncture peu favorable. La nouvelle solution Plug-and-Store, présentée lors de la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL) en mars 2023, a su trouver son marché et de nombreux projets sont actuellement à l’étude. Par ailleurs, l’intégration de RobOptic en octobre 2022 permet déjà au Groupe de proposer ses premières solutions intégrant des robots et de l’intelligence artificielle.

Ambitions confirmées Depuis son introduction en Bourse en 2021, BOA Concept a changé de dimension et s’est doté des meilleurs moyens pour atteindre ses objectifs. En plus d’un triplement du chiffre d’affaires - passant de 5,6 M€ en 2020 à 20,1 M€ en 2022, du doublement du nombre de collaborateurs avec aujourd’hui près de 90 personnes, et de l’explosion du nombre de nouveaux clients, la Société a su évoluer en parallèle sur des problématiques stratégiques majeures avec notamment une forte politique RSE et l’intensification de démarches autour de la marque employeur. Alors même que l’année 2023 devrait être une année de transition, la Société poursuit ses investissements et reste attentive aux opportunités de croissances externes, pour mieux préparer l’avenir et mettre en œuvre sa stratégie articulée autour de trois piliers : la croissance organique, le développement de nouvelles solutions et l’accélération à l’international. *Chiffre d’Affaires non consolidé avec Roboptic Retrouvez les réponses de Jean-Lucien Rascle aux questions des actionnaires ici. A propos de BOA Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, coté à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes,

dont 40% aux bureaux d’étude et à la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Pour plus d’informations : www.boa-concept.com Prochains rendez-vous : 26 septembre 2023 - Résultats semestriels 2023 27 septembre 2023 - Forum Lyon Pôle Bourse Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I+33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



