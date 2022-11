BOA CONCEPT: e-LOGIK et BOA Concept : un accompagnement au long cours

e-LOGIK et BOA Concept :

un accompagnement au long cours C’est dès 2014 que e-LOGIK fait le choix de l’agilité en confiant l’automatisation de son site historique de Toulouse (31) à BOA Concept. Depuis, l’installation a été plusieurs fois modifiée afin de suivre les nouvelles cadences du site toulousain. Cette agilité a également séduit d’autres membres du réseau et BOA Concept a, depuis, équipé l’adhérent du Mans (Tremblaye Logistique), l’adhérent de Paris-Roissy (Kairos Logistique), mais aussi le spécialiste de la gestion des retours, membre du réseau depuis presque 10 ans, la société lyonnaise Coliback. L’activité d’e-LOGIK, spécialiste de la chaîne logistique dédiée au e-commerce, a bondi de 65% au cours des deux dernières années et atteint désormais 4 millions de colis expédiés par an. À Toulouse, la société s’est dotée d’un nouveau site de 4 000 m², trois fois plus grand que le précédent, véritable vitrine de son expertise en logistique e-commerce. e-LOGIK a fait le choix de renouveler sa confiance en BOA Concept et d’équiper ce nouvel entrepôt des solutions du stéphanois, précurseur de l’intralogistique 4.0. La flexibilité, valeur pionnière BOA Concept Constituées d’éléments standards dotés d’intelligence embarquée, assemblés entre eux à la manière d’un train électrique, les lignes BOA Concept sont très simples à faire évoluer ou déplacer. Ainsi, la ligne de l’entrepôt historique, en fonctionnement depuis 2014, a pu être démontée et déménagée par les équipes d’e-LOGIK elles-mêmes, démonstration de la facilité de prise en main du convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry. La rétrocompatibilité des générations de modules Plug-And-Carry a permis de réemployer et d’agrandir la ligne de convoyage à l’occasion de ce déploiement dans le nouveau site. « Le choix de BOA Concept nous a semblé immédiatement évident en 2014, car nous comptions sur une progression importante de nos flux. Ce qui est arrivé ! Et grâce à l’agilité du concept, la mécanisation a pu suivre nos différentes réorganisations. Cette force fut rapidement amortie car nous avons réduit de plus de 40% nos déplacements humains. Cette donnée a pu être vérifiée lors de notre déménagement, sans le BOA, nous avons dû travailler en mode dégradé et notre masse salariale fut multipliée par deux. » Thierry DUPRE, président fondateur de e-LOGIK A propos de e-LOGIK Fondé en 2008 par Thierry DUPRÉ, e-LOGIK est le 1er réseau d’entrepôts e-commerce présent dans toutes les régions de France, qui proposent des solutions d'externalisation logistique innovantes aux e-commerçants, start-up ou entreprises en forte croissance. Le réseau e-LOGIK représente plus de 150 000 m2, répartis au travers de 26 entrepôts (France et Suisse), plus de 300 collaborateurs qui gèrent la logistique de plus de 500 clients et plus de 4 millions de colis expédiés en France et à l’international. Pour plus d'informations : https://www.e-logik.fr/ A propos de BOA Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 80 personnes, dont 40% aux bureaux d’études et la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Plus d’informations sur : www.boaconcept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr