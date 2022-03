BOA Concept :

troisième installation pour Motoblouz

Contexte

Après une première mécanisation de ses expéditions en 2015, Motoblouz profite de la construction de son nouveau site à Carvin (62) pour automatiser sa préparation de commandes en 2017. Aujourd'hui, la croissance du e-commerçant favori des motards est telle que la poursuite des investissements dans l'automatisation de l'entrepôt prend tout son sens, et Motoblouz a décidé de réitérer sa confiance à l'agilité et l'expertise des solutions BOA Concept, qui lui ont permis de retravailler l'ensemble de ses process tout en capitalisant sur l'installation existante.

Assurer la continuité d'activité

L'un des enjeux clés de ce nouveau projet est d'assurer la continuité d'activité de la plateforme logistique de 6 000m² et de ses 3 niveaux de mezzanine, soit une surface déployée de 15 000m². L'indépendance des modules Plug-and-Carry(R) rend possible les périodes de coactivité et a ainsi permis à Motoblouz de poursuivre la préparation et l'expédition de ses commandes. Dans le même temps, les équipes BOA Concept ont modifié l'installation existante et déployé des tronçons supplémentaires sans perturber le travail des équipes Motoblouz.

Étendre, intégrer, piloter, optimiser

Afin d'accompagner la croissance du spécialiste de l'équipement moto et motard, BOA Concept a été le chef d'orchestre de ce nouveau projet d'automatisation afin de leur délivrer une véritable solution clé en main et écoresponsable, avec la réutilisation des solutions préalablement installées et la réduction du volume des emballages.

BOA Drive gère les commandes e-commerce, magasin, et click-and-collect en intégrant 4 modes d'ordonnancement et détermine le coefficient de remplissage des bacs en fonction du volume de chaque article. Des écrans de contrôle facilitent le travail des équipes opérationnelles en leur permettant de réorganiser les flux en fonction des contraintes d'ordonnancement ou de tri.

« Dans un contexte de croissance soutenue et de perspectives encore plus importantes ces prochaines années, nous nous sommes dotés d'une solution permettant de traiter jusqu'à 13 000 commandes par jour pour des livraisons en jour J et J+1. Au-delà de ce capacitif de production, d'autres intérêts et enjeux ont orienté notre choix de la solution BOA, comme l'amélioration de l'ergonomie de certains postes, la multitude de possibilités d'ordonnancement bénéfiques pour notre efficience opérationnelle, la réduction conséquente du volume de nos colis et surtout la réutilisation de 100% des éléments de l'installation existante de par la modularité des solutions BOA. Nous avons bénéficié d'un excellent accompagnement des équipes BOA qui nous ont permis de mener ce projet dans un temps record (10 mois) et de déployer la solution en moins de 4 semaines tout en assurant une continuité d'activité quasiment sans impact pour nos clients. » témoigne Christophe DAUTEL, Directeur Logistique de Motoblouz.

A propos de Motoblouz

Fondée en 2004 par Thomas Thumerelle et David Thiry, l'enseigne Motoblouz est devenue en quelques années, le référent multi-spécialiste dans la distribution d'équipements et d'accessoires pour tous les deux et trois-roues. Avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, Motoblouz est aujourd'hui constituée d'une équipe jeune et passionnée de 170 personnes qui ?uvrent au quotidien pour conseiller et accompagner motards et scootéristes en leur proposant les meilleures marques, les meilleurs produits, les meilleurs prix avec un choix toujours plus grand. Leur crédo : roulez on s'occupe du reste.

A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store(R). Animée par une équipe de 55 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation.

Plus d'information sur : www.boa-concept.com

