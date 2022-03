BOA Concept : Contrat historique de plus de 10 M

Saint-Etienne, le 29 mars à 18h COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contrat historique de plus de 10 M€

BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l'intralogistique (FR0011365907 - ALBOA) annonce la signature d'un contrat majeur de plus de 10 M€ avec un professionnel de la logistique. Ce contrat porte sur le déploiement de solutions basées entre autres sur la technologie innovante du système de convoyage modulaire intelligent Plug-and-Carry®. Elles seront installées dans un site multi-cellules et multi-niveaux sur environ 35 000 m2, soit une surface déployée de presque 90 000 m2, dimensionné pour expédier 7000 colis/heure.

Au total, plus de 5 200 mètres de convoyeurs permettront la réception des produits, leur mise en stock et la préparation des commandes internet. Intégré dans un écosystème de solutions expertes interconnectées, le projet prévoit des montées en charge en 6 phases successives entre août 2022 et avril 2023.

BOA Concept a su remporter cet appel d'offres grâce, d'une part à la flexibilité et l'agilité de ses solutions innovantes, et d'autre part à la rapidité de leur mise en œuvre permise par le concept du Plug-and-Carry®, offrant ainsi à son client capacité d'intégration et délai réduit.

« Ce contrat important illustre la montée en charge de BOA Concept et crédibilise ses solutions pour des installations d'envergure. Il démontre la dynamique et le savoir-faire de la Société, mais surtout sa capacité à accompagner, comme prévu, la très forte accélération des besoins des acteurs du e-commerce. Nous sommes d'ores et déjà préparés pour répondre à cette montée en puissance et avons mis en œuvre les moyens nécessaires à l'augmentation de nos cadences de production. » déclare Patrice Henrion, Directeur Général de BOA Concept.

A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry® pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store®. Animée par une équipe de plus de 70 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation.

Plus d'information sur : www.boa-concept.com

Patrice HENRION, Directeur Général de BOA Concept

