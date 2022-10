Jean-Lucien Rascle, Boa Concept vient de fêter ses 10 ans d’existence. Après de longues années à évangéliser, le message semble passer auprès des clients et maintenant des investisseurs…

"Nous nous sommes effectivement lancés dans cette nouvelle aventure en 2012. Après un an de finalisation de la mise au point de nos modules de convoyage Plug-and-Carry®, nous avons installé les premiers chez nos clients en 2013, début d’une croissance assez régulière jusqu’en 2017. En parallèle, l’intégration de l’assemblage a commencé en 2015 afin d’accélérer le déploiement, ce qui nous a valu une petite crise de croissance en 2018 et un résultat dans le rouge. Ce fut l’occasion de nous réorganiser en 2019, ce qui nous a évité de perdre de l’argent en 2020 lorsque l’activité a baissé de 39%. Depuis, nous avons triplé notre chiffre d’affaires tout en maitrisant nos charges, d’où une marge d’Ebitda autour de 17% en 2021. Nos équipes ont également beaucoup grandi, avec un quasi doublement depuis 1 an, à 81 personnes aujourd’hui. Nous avons également renforcé le management avec notamment la nomination d’un responsable de la R&D, le recrutement d’un référent RSE et prochainement l’arrivée d’un responsable de l’international, ce qui nous permettra de prendre du recul sur l’opérationnel et de nous concentrer sur la stratégie et le développement… "

Ces dernières années, vous avez également travaillé à l’extension de vos solutions pour l’intralogistique…

"Notre vision a toujours été de fournir à terme toutes les solutions dans le cadre de la préparation des commandes de nos clients, c’est-à-dire l’intralogistique : création de charges, transfert de charges, stockage de charges et remplissage de charges. Nous avons commencé à développer le stockage automatique dès 2019 pour Obut. Cette offre, complétée par de l’ingénierie intégrée, nous a permis de faire passer notre panier moyen de 300K€ à 2M€. Avec RobOptic, acquisition annoncée il y a quelques jours pour un montant de l’ordre de 300K€ dont un tiers payé en titres BOA, nous nous enrichissons de beaux clients industriels et d’une équipe de 6 spécialistes en robotisation. De quoi générer des ventes supplémentaires chez RobOptic et concevoir un robot de remplissage d’ici le printemps 2024. "

Compte de résultat semestriel simplifié (source : présentation investisseurs BOA)

Quelle limite vous donnez-vous en termes de fonctionnalités dans la chaîne intralogistique ?

"Seules les créations de charges, c’est-à-dire les formeuses de carton, n’ont pas vocation à être conçues par Boa. La fourniture d’un WMS Boa fait partie de nos projets de longue date. Nous l’avons fait dans nos précédentes expériences. Nous avons déjà développé un tiers des briques nécessaires, il nous manque la réception/stockage/réapprovisionnement. "

Quels sont les dynamiques de marché actuelles ?

"Nos commandes sont de plus en plus grosses, tout en restant à 90% constituées de convoyeurs, et les prestataires logistiques, qui se sont rendu compte de l’avantage réel de nos solutions, pourraient concentrer près de la moitié des commandes alors qu’historiquement notre carnet de commandes était réparti de façon équilibrée entre les e-commerçants en direct, les prestataires logistique et les clients traditionnels. "

Le convoyeur intelligent Plug-And-Carry® à nouveau sélectionné par le logisticien Katoen (source : BOA Concept – 11/10/22)

Au commencement de la crise sanitaire, entre mars et octobre 2020, aucune commande n’avait été enregistrée. Peut-on encore envisager un gel du marché en 2023 ? Avez-vous préparé un plan de repli en parallèle de votre scénario de croissance ambitieuse ?

"En 2020, nos clients potentiels ont géré l’urgence, embauché des intérimaires, sans pouvoir prendre le temps de demander des études de projet de nouvelles installations. Un rattrapage a cependant été observé les trimestres suivants, d’où notre croissance de 163% en 2021. Même si nous avons du mal à imaginer revivre le même phénomène, notamment car notre parc de client multiplie les nouvelles commandes après avoir testé nos solutions, nous gardons une structuration de CA très flexible. Nous visons un atterrissage 2022 autour de 20M€ de CA dont 3M€ de négoce pour une marge d’Ebitda stable par rapport à 2021. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur 2023, qui sera au mieux une année de faible croissance compte tenu des signaux de ralentissement que nous observons : moindre croissance de nos clients e-business et disparition de contrats de taille moyenne de notre pipe. A contrario, quelques beaux dossiers pourraient se signer début 2023, nous assurant a priori le niveau d’activité de 2022. Cette stabilisation va nous permettre de structurer l’entreprise et de préparer la reprise. Nous avons les moyens financiers de nos ambitions de croissance interne et externe."

Jusqu’où peut mener cette aventure ?

"Dans nos rêves à une ETI réalisant 100ME de CA, ayant une dimension européenne a minima, présente sur toute l’intralogistique, d’ici environ 10 ans".