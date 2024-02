BOA Concept et EASY Systems Benelux annoncent leur rapprochement

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) et EASY Systems Benelux, spécialiste belge des systèmes de manutention pour les métiers de l’intralogistique et de la production, annoncent la signature d'un contrat de cession en vue de la prise de participation par BOA Concept de 70 % du capital de EASY Systems.

La réalisation définitive de cette prise de participation, qui sera payée intégralement en numéraire, devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2024.

BOA Concept conçoit et fabrique et des solutions innovantes pour l'intralogistique et l'industrie. Elle développe des systèmes équipés d’une intelligence locale, faciles à prendre en main et agiles. L'ensemble de ses solutions rendent accessibles l'automatisation et la robotisation des entrepôts au plus grand nombre. Implantée en France, à Saint-Etienne, forte de 90 collaborateurs, elle est aujourd’hui intégratrice de solutions intralogistiques globales.

EASY Systems, société familiale implantée en Belgique et aux Pays-Bas (45 employés parmi lesquels une équipe d’ingénieurs et de techniciens expérimentés) réalise depuis 15 ans des systèmes transitiques pour le monde de l’intralogistique et de la production dans une trentaine de pays (Allemagne, Etats-Unis, Chine, Brésil, Emirats Arabes Unis). En 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 13 M€ auprès d’un parc clients d’envergure.

Un ADN commun et de nombreuses synergies à mettre en œuvre

Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept revient sur cette opération « Cette nouvelle opération de croissance externe va notamment permettre au Groupe BOA Concept d’accélérer sur ses marchés cibles conformément à sa feuille de route tout en élargissant sa proposition de valeur en intégrant les nouvelles solutions technologiques apportées par EASY Systems. »

« Nous sommes ravis d’intégrer le Groupe BOA Concept. Nous partageons des valeurs communes qui seront source de belles synergies entre nos deux entreprises et gage de belles réussites pour l’avenir, nous en sommes convaincus. » déclarentWim Vandewijer, CEO et David Taverniers, CSO d’EASY Systems.

Cette opération augure ainsi de belles perspectives pour l’avenir.

Le Groupe accélère vers l’internationalisation !

Depuis son introduction en Bourse en 2021, BOA Concept ne cache pas ses ambitions à l’international, et recherche pour cela les meilleurs partenaires. Alors que le Groupe BOA Concept a déjà déployé de nombreux projets hors des frontières nationales (Maroc, Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, Pologne), il bénéficie désormais d’un accès privilégié au dynamique marché du Benelux.

A propos de BOA Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, coté à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes, dont 40% aux bureaux d’étude et à la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation.

Pour plus d’informations : www.boa-concept.com

A propos de EASY Systems Benelux

EASY Systems est une société Belge fondée en 2007 qui réalise 13 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2022. Intervenant dans plus d’une trentaine de pays dans le monde, l’entreprise conçoit et installe des systèmes de transitique pour l’intralogistique et la production. Composée d’une équipe de 45 personnes, elle attache une importance majeure à la satisfaction de ses clients ce qui lui vaut aujourd’hui de bénéficier de la confiance de donneurs d’ordre d’envergure mondiale.

Pour plus d’information : https://easy-systems.eu/fr/

