BOA CONCEPT

BOA Concept remporte de Prix de l’International décerné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes



30-Mai-2024 / 18:30 CET/CEST

BOA Concept remporte de Prix de l’International décerné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes Photo - Patrice Henrion, Directeur Général de BOA Concept, reçoit le trophée de l’International décerné par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise (ici aux côtés de Monsieur Philippe GUERAND Président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes) BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), s’est vu décerner le Prix de l’International dans le cadre des « Trophées de la Renaissance Industrielle d’Auvergne-Rhône-Alpes » de l’Agence économique régionale, en présence de Monsieur Laurent Wauquiez, Président du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le Trophée de l’International vient mettre en lumière la dynamique et l’excellence avec lesquelles BOA Concept déploie son plan de développement à l’international. En effet, la Société a dernièrement annoncé sa prise de participation à hauteur de 70% du capital de la société Belge Easy-Systems. Elle a également amorcé son expansion en Amérique du Nord conformément à ses ambitions. Ce trophée incarne « ladynamique industrielle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et témoigne de l'excellence et de l'innovation qui caractérisent le tissu économique. Il met en lumière une initiative remarquable. BOA Concept illustre l'ambition de l'industrie française à l'international, en témoignant d'une croissance soutenue et d'une stratégie d'expansion audacieuse. Pour assurer son succès, l’entreprise a mobilisé plusieurs dispositifs internationaux : un V.I.E aux Pays-Bas et l’intégration à la mission visiteur CES de Las Vegas début 2024. Prochaine étape : le Canada, puisqu’elle rejoint la mission Canada de juin 2024 portée par l’Agence. Parmi ses réussites : BOA Concept est lauréat France 2030, intègre la promotion « Accélérer ma transformation en Entreprise de Taille Intermédiaire » 2024 et a également été sélectionnée pour le programme ETIncelles » indique l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de la remise du Trophée de l’International, Patrice Henrion, Directeur Général a déclaré : « Nous sommes très fiers de la reconnaissance par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de nos actions de développement à l’étranger et de notre volonté d’aller encore plus loin pour déployer BOA Concept à l’international. Nous remercions encore une fois notre région de son soutien très actif. » A propos de Boa Concept BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvres et à faire évoluer. Après avoir acquis en 2022 la société d’engineering RobOptic spécialisée en robotique, vision et IA, BOA Concept a poursuivi son développement en s’installant en Belgique en 2024. Aujourd’hui, le groupe BOA compte 140 collaborateurs en France et en Belgique. Animée par une solide équipe R&D, la société s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation pour répondre aux forts enjeux de ses marchés nationaux et internationaux. Plus d’informations sur : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 972.775 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jerome GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : CP20240530_BOA_Concept_Laureat_International