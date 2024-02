BOA CONCEPT

BOA Concept, sélectionnée pour le programme ETIncelles !



19-Fév-2024 / 18:00 CET/CEST

BOA Concept, sélectionnée pour le programme ETIncelles ! BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a été sélectionnée parmi de nombreuses entreprises afin de bénéficier du programme ETIncelles qui offre un accompagnement personnalisé aux PME identifiées comme ayant le potentiel de devenir des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Après une phase pilote entamée début 2023, le programme ETIncelles a été officiellement lancé le mardi 21 novembre dernier, à l’Elysée. Pour le département de la Loire, seules deux entreprises ont été retenues, et une dizaine au total pour la région Auvergne Rhône-Alpes. Jean-Lucien Rascle, Président et co-fondateur de BOA Concept précise : « Nous sommes heureux et fiers d’avoir été retenus parmi de nombreuses entreprises pour bénéficier de ce nouveau dispositif. BOA Concept pourra ainsi accélérer son développement, y compris à l’international. Par ailleurs, cette reconnaissance est un vrai atout pour aborder 2024 avec détermination ! » A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, coté à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 90 personnes, dont 40% aux bureaux d’étude et à la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation. Pour plus d’informations : www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 I contact@boaconcept.com X: @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d’Administration au capital de 972 775 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr

