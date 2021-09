Rubix et BOA Concept : une affaire qui dure Le convoyeur modulaire intelligent Plug-and-Carry(R) en Italie chez Minetti Dans la continuité des équipements réalisés depuis 2015 pour la plateforme RUBIX Orexad en France, BOA Concept a été retenue pour équiper la plateforme MINETTI à Bergame, leader de la distribution de fournitures industrielles en Italie. Un projet global conçu avec du matériel neuf et d'occasion La modularité du concept Plug-and-Carry(R) a permis à Minetti de réutiliser les modules de convoyage de la plateforme Orexad en France, mutualisant ainsi le parc de convoyeurs entre les différentes plateformes du Groupe RUBIX. Pour répondre aux besoins de Minetti, BOA Concept a conçu et installé le système de préparation de commandes sur 3 niveaux dont 2 en mezzanine. Au total, l'inventeur du convoyeur modulaire intelligent a intégré une dizaine de machines tierces, pilotées par son logiciel BOA Drive, ainsi qu'une formeuse de caisses déplacée du site français après son remplacement par d'autres équipements. Un concentré de technologies Les colis sont formés automatiquement puis acheminés vers les postes de préparation sur les 3 niveaux, à l'aide d'ascenseurs. Lorsque toutes les pièces sont prélevées, les colis sont orientés soit vers des zones de conditionnement où ils subissent un contrôle aléatoire, soit vers une zone de traitement spécifique, voire directement vers une zone de fermeture. Les colis sont photographiés pour anticiper les éventuelles réclamations clients puis reçoivent leur bon de livraison. Ils subissent ensuite, avant d'être automatiquement fermés et étiquetés, une opération de réduction de hauteur afin de limiter les volumes expédiés (politique RSE). En fin d'installation, un système de tri permet de séparer les colis des différents transporteurs qui sont connectés au système informatique RUBIX. «Un grand pas a été franchi pour la distribution chez Rubix : Les objectifs de distribution et de qualité seront atteints, augmentant ainsi la satisfaction de nos clients.» Luca Marconcini - Directeur d'exploitation de Minetti. A propos de Minetti Rubix est présent en Italie depuis 1951, lorsque deux frères ont fondé la société Minetti. Depuis lors, l'entreprise s'est développée avec des succursales dans tout le pays pour mieux servir ses clients. En Italie, Rubix distribue différentes marques et compte 600 salariés. Minetti, marque de Rubix Group, est devenue le leader de la distribution de fournitures industrielles en Italie. Elle représente l'excellence italienne au sein d'un des plus grand réseau européen. Grâce à 70 ans d'activité professionnelle et continue, l'entreprise offre une expertise dans la sélection, la fourniture et l'installation d'une gamme inégalée de pièces industrielles. Pour plus d'informations : https://www.rubix-group.com/ https://www.minetti.com/ A propos de Boa Concept BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l'intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l'ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l'entreprise s'inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ?uvre, l'entreprise démocratise l'accès à l'automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry(R) pour charges légères et lourdes ainsi qu'un système de stockage robotisé Plug-and-Store(R). Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers aux bureaux d'études et la R&D, BOA Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, Réactivité et d'Innovation. More information on: www.boa-concept.com Contacts BOA CONCEPT 22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com Twitter : @BoaConcept I LinkedIn : BOA CONCEPT BOA CONCEPT SA à Conseil d'Administration au capital de 769 731 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I + 33 (0)6 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com AELIUM FINANCE & COMMUNICATION Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I +33(0)1 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr