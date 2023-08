Boardwalk Real Estate Investment Trust (Trust) est un fonds de placement immobilier (FPI) à capital variable basé au Canada. Le Trust se spécialise dans les communautés locatives multifamiliales. Ses objectifs sont de fournir aux membres résidents des communautés locatives et un service aux locataires/clients de qualité supérieure, de fournir à ses détenteurs de parts de fiducie des distributions mensuelles stables en espèces, et d'augmenter la valeur des parts de fiducie par la gestion efficace de ses propriétés résidentielles multifamiliales productrices de revenus, par des rénovations et des mises à niveau de son portefeuille actuel, et par l'acquisition et/ou le développement de propriétés supplémentaires et rentables ou de participations dans celles-ci. Elle possède et exploite plus de 200 propriétés, qui comprennent plus de 33 000 unités résidentielles, et totalisent plus de 28 millions de pieds carrés louables nets. Ses marques, Boardwalk Living, Boardwalk Communities et Boardwalk Lifestyle, s'adressent à une population immense et diversifiée et ont évolué pour saisir le cycle de vie de tous les membres résidents.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel