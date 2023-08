Boardwalktech Software Corp. fournit des logiciels d'entreprise en tant que service (SaaS) à des clients internationaux. La société conçoit et vend une technologie collaborative de gestion des données du grand livre numérique de l'entreprise, proposée sous la forme d'un service de plateforme basé sur le cloud qui exécute des applications spécifiques à l'industrie ou au client, les plateformes Boardwalk Application Engine (BAE) ou Boardwalk Enterprise Blockchain (BEB). Ses solutions résolvent deux problèmes commerciaux d'entreprise, tels que la connexion de plusieurs utilisateurs dans la chaîne de valeur de l'entreprise pour améliorer la planification et les résultats et l'alignement des données provenant de divers systèmes d'enregistrement d'entreprise utilisés dans les processus de planification et d'échange d'informations. Sa Boardwalk Enterprise Digital Ledger Platform est une plateforme d'entreprise qui résout les problèmes de confiance et de collaboration auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles travaillent avec plusieurs parties, ce qui permet aux clients d'automatiser les processus commerciaux manuels et de les transformer en applications numériques d'entreprise à l'aide de sa technologie de gestion des données du grand livre numérique.

Secteur Logiciels