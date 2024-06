Boardwalktech Software Corp. est une plateforme d'application de grand livre numérique et une société d'applications logicielles d'entreprise. L'entreprise conçoit et vend une technologie collaborative de gestion des données du grand livre numérique proposée sous la forme d'un service de plateforme basé sur le cloud qui exécute les applications spécifiques à l'industrie ou au client, les plateformes Boardwalk Application Engine (BAE) ou Boardwalk Enterprise Blockchain (BEB). Elle a mis au point une plateforme de technologie de registre numérique utilisée par diverses entreprises exécutant des applications critiques dans le monde entier. Sa technologie de registre numérique et sa méthode de gestion de vastes quantités de données structurées et non structurées constituent une plateforme où plusieurs parties peuvent travailler simultanément sur les mêmes données. L'entreprise fournit des applications de gestion de l'information d'entreprise collaboratives et spécifiques sur n'importe quel appareil ou interface utilisateur, avec une intégration complète avec les systèmes d'enregistrement de l'entreprise, en une fraction du temps nécessaire à d'autres plateformes ne reposant pas sur la technologie du grand livre numérique.

Secteur Logiciels