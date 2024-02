Boart Longyear Group Ltd. est un fournisseur de services de forage, d'équipements de forage et d'outils de performance pour les sociétés minières et de forage. Il est également présent dans les secteurs des pièces détachées et des services, de l'énergie, de l'assèchement des mines, de l'exploration des sables bitumineux, du forage de production et de l'instrumentation de fond de trou. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Global Drilling Services et Global Products, qui comprend l'activité Veracio. Le segment Global Drilling Services fournit une large gamme de services de forage aux entreprises des secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et d'autres industries. Sa division Global Drilling Services opère pour une clientèle minière diversifiée couvrant une gamme de produits de base, notamment le cuivre, l'or, le nickel, le zinc, l'uranium et d'autres métaux et minéraux. Le segment Global Products, qui comprend Veracio, fabrique et vend des équipements de forage et des outils de performance à des clients des secteurs des services de forage et de l'exploitation minière. Les services liés à l'eau comprennent l'assèchement, le forage pour l'approvisionnement en eau et les services de pompage.