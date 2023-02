Bobst performe sur l'exercice 2022 27/02/2023 | 07:18 Envoyer par e-mail :

Genève (awp) - Le fabricant de machines d'emballage Bobst a dévoilé lundi un exercice 2022 solide. Après le rachat par JBF Finance et la décotation de l'action de l'entreprise mexanaise, le conseil d'administration proposera un dividende total de 10 francs suisses. De janvier à décembre derniers, Bobst a enregistré un chiffre d'affaires en progression d'environ 17,9% à 1,84 milliard de francs suisses, rapporte un communiqué. Le résultat d'exploitation (Ebit) a augmenté de 42,7% à 141,3 millions de francs suisses. La rentabilité des capitaux investis (Roce) a avancé à 28,7%, après 22,0% l'année précédente. Le bénéfice net a atteint près de 115,3 millions, 23,7% de plus qu'à la même période précédemment. Un dividende ordinaire de 5 francs suisses par action, ainsi qu'un dividende extraordinaire de 5 francs suisses, seront proposés lors de l'assemblée générale, indique le groupe sis à Mex, qui n'est plus coté en Bourse depuis fin 2022. Pour l'exercice 2021, les actionnaires s'étaient vu proposer un dividende ordinaire de 2,00 francs suisses, agrémenté d'un dividende extraordinaire de 6 francs suisses par titre. Pour 2023, le groupe entend atteindre ses objectifs avec un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 1,9 milliard de francs suisses et une marge opérationnelle d'au moins 8%. ib/al

© AWP 2023

