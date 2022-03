30 mars 2022 - Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Assemblée générale ordinaire de Bobst Group SA du 30 mars 2022: approbation de l'ensemble des propositions

Les actionnaires ont décidé de verser un dividende ordinaire de CHF 2.00 brut par action ainsi qu'un dividende extraordinaire de CHF 6.00 brut par action, à verser le 5 avril 2022.

Les actionnaires ont réélu M. Alain Guttmann en tant que Président du Conseil d'administration et MM. Thierry de Kalbermatten, Jürgen Brandt, Gian-Luca Bona et Philip Mosimann en tant que membres du Conseil d'administration pour une durée d'un an. Gian-Luca Bona et Thierry de Kalbermatten ont également été réélus membres du Comité de rémunération et de nomination.

PWC et Ofisa Berney Associés SA ont été confirmés respectivement en tant qu'organe de révision et représentant indépendant pour une nouvelle période d'un an.



Bobst Group SA, Mex, Suisse

