BOBST : accélère son virage numérique

Cohérence des couleurs La cohérence des couleurs d'un bout à l'autre du travail, sur les commandes récurrentes et entre les différents ordinateurs et sites, est l'un des plus grands défis de l'impression classique et numérique. La technologie oneECG de BOBST utilise des techniques de colorimétrie avancées pour analyser et numériser les données relatives aux couleurs. Les informations numériques sur les couleurs sont stockées pour servir de référence et peuvent être rappelées lors de la production. Des algorithmes de couleur sophistiqués assignent les informations de couleurs à jusqu'à 6 couleurs primaires, couvrant jusqu'à 85 % de la gamme chromatique avec des couleurs uniformes, à une vitesse pouvant atteindre 100 mètres/minute. Les données numériques sur les couleurs facilitent la gestion des travaux récurrents et la cohérence des couleurs sur l'ensemble du processus de production est garantie par l'échantillonnage manuel des couleurs, voire par un système d'inspection visuelle entièrement automatisé pour les chaînes de production avancées. La technologie oneECG de BOBST offre un langage chromatique unique, capable de prendre en charge les couleurs numériques et les couleurs « classiques », ce qui permet de réduire l'écart existant entre les deux technologies d'impression en termes de réglages lors des changements de travaux et d'offrir une expérience client cohérente sur toutes les plates-formes d'impression BOBST.

Allier qualité et productivité Si vous utilisez 4 ou 6 couleurs, ou si vous utilisez des encres blanches ou spéciales, la technologie de cluster Mouvent TM associe haute qualité et vitesse élevée à des niveaux jamais atteints auparavant. Et pour vous le prouver, nous avons réalisé un test en situation réelle . En un seul quart de travail de 8 heures, avec un seul opérateur, nous avons facilement réalisé 21 travaux distincts en utilisant 4 à 6 couleurs (dans plusieurs cas avec de l'encre blanche) sur 4 substrats différents (films PP, PPE, transparents et métallisés). Vous trouverez tous les détails de ces travaux dans cet article . Au total, 13 rouleaux de 2 000 mètres ont été utilisés, totalisant 26 kilomètres de substrats et permettant de générer près de 1,3 million d'étiquettes.

BOBST n'a pas participé à la première vague du numérique. Mais en 2017, le groupe a créé le Centre de compétences dédié à l'impression numérique. L'objectif était d'explorer et de proposer des solutions innovantes pour transformer la production d'emballages. Développée depuis 3 ans, la technologie révolutionnaire de cluster Mouvent™ est aujourd'hui déployée dans 3 presses à étiquettes numériques disponibles dans le commerce : la Mouvent LB701-UV, la Mouvent LB702-UV et la MASTER DM5 de BOBST. Il nous a fallu trois ans entre le concept et le produit final, mais l'attente et l'investissement en valaient la peine.



Les encres et l'encre blanche

Les encres sont un élément indissociable de l'impression numérique. Nous savons tous que l'encre interagit avec le substrat, mais elle a aussi un impact majeur sur les têtes d'impression, les composants électroniques associés et le logiciel requis pour garantir la cohérence des couleurs.

Pendant des décennies, l'impression blanche a été quasiment taboue dans le monde numérique. On pense souvent que le blanc est réservé à l'impression flexo. Cette affirmation était en partie vraie : pendant un certain temps, l'opacité et le coût du numérique ne répondaient effectivement pas aux attentes. Il nous a fallu du temps pour trouver une solution, et nous proposons aujourd'hui une encre blanche pour imprimer à 70 % d'opacité à des vitesses pouvant atteindre 45 mètres/minute, ce qui est un record mondial en matière d'impression numérique.

Toutes les encres du groupe Bobst ont une formule unique qui permet d'obtenir les meilleurs résultats, mais surtout d'optimiser le coût total de possession. L'aspect économique de l'impression numérique est un sujet sensible pour tous les convertisseurs et nous avons décidé de le gérer de manière proactive.

Coût total de possession

La montée en puissance du numérique s'est faite en 3 étapes : à l'origine, le numérique devait offrir plus de qualité. Par la suite, le numérique a dû atteindre la productivité escomptée pour concurrencer les technologies traditionnelles. Enfin, il a dû permettre d'optimiser le coût total de possession pour répondre aux attentes des clients. Nous avons travaillé sur ces 3 éléments et nous sommes aujourd'hui leaders dans ces 3 catégories. Cette presse prend en charge tous vos travaux, des tirages très courts aux tirages les plus longs, et vous serez surpris par les économies que vous pourrez réaliser sur les travaux que vous effectuez habituellement sur une presse flexo. Les nouvelles encres du groupe Bobst sont conçues pour le jet d'encre en tant que technologie « grand public » , et non pour des applications de niche.

La gamme la plus complète

Contrairement à de nombreux fournisseurs, le groupe Bobst peut s'appuyer sur toutes les technologies : Flexo, tout-en-un et numérique. Nous ne favorisons aucune technologie par rapport à une autre : nous proposons simplement des solutions pour optimiser l'ensemble du site de production. Récemment dévoilée, la presse MASTER DM5 de BOBST, qui associe unités flexo et moteur d'impression numérique doté de la technologie MouventTM , est sans doute la meilleure presse à étiquettes du marché ; elle permet de créer tous les types d'étiquettes, du fichier PDF au produit fini. Apprêtage, impression, embellissement, découpe : une solution tout-en-un et tout-en-ligne. Elle montre que les technologies vont coexister et que les besoins des clients seront satisfaits grâce à l'utilisation de la technologie la plus adaptée.

Organisation des ventes et des services

Pour promouvoir efficacement nos solutions d'étiquetage innovantes, nous nous concentrons sur certains pays avec une force de vente dédiée et une organisation des services adaptée.

Cette approche ciblée nous permet d'accompagner nos clients dans la digitalisation de leur production d'étiquettes grand public.

Le groupe Bobst compte 6 commerciaux dédiés en Europe occidentale et aux États-Unis. Nous renforçons également notre présence dans les pays où la demande d'impression numérique d'étiquettes augmente (République d'Afrique du Sud, pays baltes, Brésil, Nouvelle-Zélande et Australie).