01 mars 2022

BOBST dévoile la nouvelle MASTERCUT 1.65 «3-en-1», une première mondiale sur le marché

Cette presse de découpe à plat traite aussi bien les cartons plats que les cartons ondulés et les supports contrecollés, sans compromettre la productivité et la qualité

BOBST a annoncé que sa découpeuse à plat, MASTERCUT 1.65, est désormais commercialement disponible pour le monde entier aux fabricants de boites en cartons plat et ondulé. Réunissant le meilleur de la technologie et de l'innovation BOBST, la MASTERCUT1.65 est une machine unique sur le marché : spécialement conçue pour la conversion du carton contrecollé, elle gère avec la même efficacité le carton plat et les cartons ondulés robustes. En un mot, c'est la machine multitâche par excellence! Son autre atout est la compatibilité des outils, conjuguée à un niveau d'automatisation sans précédent, qui garantissent un temps d'arrêt minimal lors du passage d'un substrat à un autre. Marco Lideo, directeur de la gamme de produits Presses à découper, Presses d'estampage à chaud et Presses de post-impression Flexo chez BOBST, nous en dit un peu plus: «La conception de cette machine est le fruit d'une collaboration passionnante avec des professionnels comptant parmi les plus expérimentés du secteur de l'emballage. Quand nous leur avons demandé ce qu'ils attendaient d'une presse de découpe à plat, les retours reçus mentionnaient une machine unique par sa capacité à traiter tous types de substrats, tout en offrant un niveau de productivité élevé et une qualité de production incomparable. «MASTERCUT 1.65 répond à tous ces besoins. La machine traite à la fois les substrats robustes et délicats, allant du carton plein de 300 g aux supports contrecollés de 7 mm à double paroi BC, le tout à une cadence pouvant atteindre les 7,000 feuilles/heure, et sa grande force de découpe offre une qualité et une précision de coupe optimales, y compris pour les boîtes complexes.

Il ajoute: «Avec la MASTERCUT 1.65, nous avons réuni un ensemble d'outils et de technologies qui reflètent et soutiennent notre vision de l'avenir du secteur de l'emballage en termes d'automatisation, de connectivité et de durabilité. Cette machine a été pensée pour donner aux convertisseurs un avantage concurrentiel durable.» La MASTERCUT 1.65 combine le meilleur des presses pour carton plat et ondulé. C'est une machine à la fois polyvalente, robuste et capable de relever les défis de l'industrie 4.0. Elle peut également être associée à des périphériques connectés en aval pour créer une ligne de production complète. Sa précision exceptionnelle et ses fonctions ergonomiques de contrôle de la qualité permettent une réduction importante du gaspillage, et donc une économie de ressources et une réduction des coûts. Avec son système repensé d'alimentation par le haut, le SMART FEEDER 3 garantit un démarrage fluide de la production. Les unités d'aspiration intégrées garantissent une alimentation fluide et régulière pour tous les substrats, et la table d'alimentation avec dispositif de pression dédié a été conçue pour traiter délicatement les matériaux déformés. Grâce à une alimentation délicate et précise, les arrêts de production sont considérablement réduits et la qualité de découpe est assurée. Un POWER REGISTER adapté permet le registre des feuilles sans contact tout en préservant l'intégrité parfaite de la feuille Le système de registre optique peut lire les marques imprimées sur le dessus et le dessous, et le bord avant et latéral de la feuille, ce qui offre une grande flexibilité en termes de graphisme et de choix de substrats. Les feuilles parfaitement enregistrées sont récupérées par des barres de pince verrouillées pour une position de découpe ultra précise. La MASTERCUT 1.65 offre ainsi une qualité impression/découpe inégalée pour les cartons ondulés et contrecollés.